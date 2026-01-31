Nel complesso del 2025, l’indice delle retribuzioni orarie ha confermato una crescita del 3,1% su base annua. L’andamento è risultato più sostenuto nel settore privato, dove l’aumento medio ha raggiunto il 3,2%, trainato in particolare dall’agricoltura e dall’industria. Più contenuto, invece, l’incremento registrato nei servizi privati. Nel settore pubblico, la progressione salariale si è fermata al 2,7%, riflettendo esclusivamente gli effetti dei rinnovi relativi al triennio 2022-2024. Nonostante questi dati positivi, il recupero degli ultimi due anni non basta a colmare il divario accumulato durante la pandemia. Dal 2020, infatti, i prezzi sono cresciuti di circa il 19%, mentre le retribuzioni sono aumentate solo dell’11%, evidenziando una perdita significativa di potere d’acquisto per i lavoratori.