L'inflazione chiude il 2025 in lieve accelerazione, spinta da trasporti e alimentari freschi. Energia ancora in calo, mentre i beni ad alta frequenza d'acquisto tornano a correre. In cinque anni il carrello della spesa è cresciuto del 24%, contro il +17,1% dell'indice generale

A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% rispetto a novembre e dell'1,2% su base annua, in lieve accelerazione rispetto al +1,1% del mese precedente. Lo afferma l'Istat confermando le stime preliminari sull’inflazione. In media, nel 2025, i prezzi al consumo crescono dell'1,5% in aumento rispetto all'1% registrato nel 2024.

Trasporti in rialzo, energetici in calo L'accelerazione dell'inflazione di dicembre è trainata soprattutto dai servizi legati ai trasporti che passano da +0,9% a +2,6%, degli alimentari non lavorati (da +1,1% a +2,3%) e dei servizi vari (da +2% a +2,2%). Rallentano, invece, i beni non durevoli, che scendono da +1% a +0,6%, e i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3% a +2,7%). Si accentua, inoltre, il calo di quelli degli energetici regolamentati che passano da -3,2% a -5,2%.

La corsa del carrello della spesa L'inflazione di fondo - al netto di energetici e alimentari freschi - rimane stabile a +1,7%, mentre quella al netto dei soli beni energetici sale leggermente da +1,7% a +1,8%. A dicembre accelerano i prezzi dei beni alimentari, della cura della casa e della persona (da +1,5% a +1,9%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2% a +2,2%). L'aumento congiunturale mensile è influenzato soprattutto dai servizi relativi ai trasporti (+3,1%, anche per fattori stagionali) e dagli alimentari non lavorati (+0,4%). Questi incrementi sono solo in parte compensati dal calo degli energetici regolamentati (–0,6%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (–0,4%).

Ipca e Foi: le altre misure dell'inflazione L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) cresce dello 0,2% su novembre e dell'1,2% su base annua, confermando le stime preliminari. La variazione media del 2025 si attesta a +1,7% (+1,1% nel 2024). L'indice Foi, al netto dei tabacchi, sale dello 0,2% su novembre e dell'1,1% su base annua; la media del 2025 è pari a +1,4% (contro +0,8% nel 2024). Secondo l'Istat, nel 2025 l'inflazione misurata dall'Ipca è pari a +1,7% sia per le famiglie con livelli di spesa più bassi sia per quelle con spesa più elevata.