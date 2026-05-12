Il bonus stabilizzazione non è una proroga del bonus giovani riservato agli under 35 che è scaduto lo scorso 30 aprile, ma è un incentivo diverso che punta a stabilizzare i rapporti di lavoro. Si tratta di uno sgravio dai contributi a carico dei datori di lavoro privati fino a 500 euro al mese per due anni. Come spiega il governo, il “bonus stabilizzazione giovani 2026 prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza”.

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