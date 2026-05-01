Oxfam, nel 2025 un Ad ha guadagnato quanto un lavoratore in 490 anni

Dal 2019 al 2025, lo stipendio medio dei top manager è cresciuto del 54% in termini reali, mentre quello globale si è contratto del 12%. In sostanza, è come se in quei sei anni un lavoratore medio avesse lavorato gratuitamente per 108 giornate a tempo pieno. Nel solo 2025, gli stipendi degli Ad delle grandi società sono cresciuti 20 volte più velocemente dei salari dei lavoratori. Sempre nell'ultimo anno, quattro società (tra cui Blackstone, Broadcom e Goldman Sachs) hanno dichiarato di aver corrisposto ai top manager più di 100 milioni di dollari. I dieci più pagati al mondo hanno ricevuto compensi superiori a 1 miliardo di dollari.

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