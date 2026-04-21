Stipendi, salari reali crescono meno dell'inflazione in Italia. I dati

Tra il 2021 e il 2023, l'aumento dei prezzi al consumo ha superato la crescita dei salari in molte economie avanzate, erodendo il potere d'acquisto dei lavoratori. La ripresa da quello che gli analisti definiscono "shock inflazionistico" è stata disomogenea all'interno dell'area euro, con differenze significative tra i Paesi membri.

Per misurare se i salari pubblicati negli annunci abbiano recuperato il potere d'acquisto perso durante l'impennata dei prezzi del 2021-22, Indeed ha sviluppato un indice cumulativo dei salari reali, ricalibrato a 100 nel gennaio 2021. L'Italia si distingue come una chiara anomalia con un indice di 89,9. Mentre Paesi Bassi (99,7), Germania (99,1), Irlanda (99,1), Francia (98,1) e Spagna (96,2) si collocano vicini alla piena ripresa, grazie a una crescita salariale che, in periodi recenti, ha superato il ritmo dell’inflazione.

Se si guarda poi agli Stati Uniti si vede che l'indice dei salari reali pubblicati (quindi in sostanza i neo-assunti) si attesta a circa 101 a gennaio 2026 e si è mantenuto sopra quota 100, già dall'inizio del 2023.

Per approfondire:

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