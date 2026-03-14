Stipendi, flat tax su rinnovi e festivi: cosa cambia in busta paga

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito - in una circolare diffusa a fine febbraio - le modalità applicative della tassazione agevolata attesa con i cedolini di marzo. Nella circolare si ricorda che “gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento”.

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