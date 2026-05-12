Oltre al numero di persone che si sono sono avvicinate al second hand, nel 2025 è aumentata anche la frequenza di utilizzo: dai dati dell’osservatorio Ipsos Doxa è emerso come il 24% di chi acquista e il 23% di chi vende lo fa almeno una volta al mese, mentre oltre la metà dichiara di farlo almeno una volta ogni sei mesi. A favorire il mercato sono anche i canali digitali che consentono la compravendita di oggetti di seconda mano anche online: è del 71% la percentuale degli italiani che usa siti dedicati generando oltre la metà del valore complessivo del mercato, raggiungendo quota 14,7 miliardi di euro (54%). Ma cosa spinge a usare i canali digitali? La rapidità del canale (55%), la possibilità di gestire l’intero processo comodamente da casa (53%), l’ampiezza della scelta (50%) e la disponibilità del servizio 24 ore su 24 (48%).