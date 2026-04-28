Il tema dei bonus edilizi è dunque al centro anche del Dfp, il Documento di finanza pubblicata licenziato dal governo la scorsa settimana: nel testo si legge che il debito è al 137,1 nel 2025, al 138,26 nel 2026, al 138,5 nel 2027 e al 137,9 nel 2028. A spiegarlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa, aggiungendo che “i dati del debito risentono ancora delle rate del vecchio Superbonus ci pesa per 40 miliardi nel 2026 e poi ci sarà la coda di 20 miliardi nel 2027, senza l'andamento del debito sarebbe stato discendente”.

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