La seconda ordinanza, depositata il 20 aprile, riguarda invece i criteri da applicare nelle verifiche fiscali. Il provvedimento, firmato dal collegio presieduto da Angelina-Maria Perrino con relatrice Tania Hmeljak, respinge il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica e chiarisce quando un’ispezione può considerarsi valida. Secondo la Cassazione, la sentenza Italgomme non ha bocciato in modo automatico il sistema italiano, ma ha valutato i singoli casi concreti. Un accesso è legittimo quando l’autorizzazione è motivata, le richieste sono pertinenti, i tempi della verifica contenuti e l’oggetto del controllo ben definito. Nel caso dell’associazione sportiva, l’ispezione aveva riguardato un solo anno d’imposta, si era svolta in tre giornate e puntava a verificare la reale natura dell’attività svolta. Per questo la Corte ha escluso l’esistenza di una verifica indiscriminata.