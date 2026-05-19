Nel 2025 l'Italia è stato il Paese in Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per MWh, a fronte di una media Ue di 85 euro/MWh.

I prezzi elevati dipendono dal "costoso gas naturale"

Il dato è stato messo in evidenzia dalla Commissione europea nel rapporto dedicato all'Italia sui quattro anni di attuazione del piano 'REPowerEu' per l'addio ai combustibili fossili russi. Il report riconduce i prezzi elevati alla "dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale" per la produzione di energia elettrica. I combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia durante tutto l'anno, mantenendo il ruolo strutturale "di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale" e mantenendo così i costi elevati.