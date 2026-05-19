Le altre aziende al top

Nell'ambito dello stesso ﻿Randstad Employer Brand 2026, anche altre otto aziende hanno ottenuto riconoscimenti nei rispettivi settori. Ferrero, ad esempio, risulta essere l’azienda maggiormente attrattiva come datore di lavoro nel settore dei beni di largo consumo mentre il Gruppo Mondadori nell'ambito dei media. Ieo-Istituto europeo di oncologia ottiene il premio nella sanità, Brembo nella componentistica automotive, Leonardo nell’industria aeronautica, Sanofi nel settore farmaceutico, Abb nell’elettronica ed Ibm nell’Ict.

Le persone al "centro della crescita aziendale"

“Il Randstad Employer Brand 2026 conferma il valore di una strategia che mette le persone al centro della crescita aziendale", ha commentato Douglas Arrighi Pereira, Chief People, Culture and Organization Officer di Automobili Lamborghini . In azienda, ha aggiunto, "lavoriamo per creare le condizioni affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, contribuendo a un’organizzazione agile, motivata e capace di affrontare le sfide del futuro. Sappiamo che questo percorso richiede impegno costante e capacità di evolvere. Essere riconosciuti come datore di lavoro ideale in Italia rafforza la nostra responsabilità nel continuare a operare con coerenza, attenzione alle persone e senso di responsabilità condivisa”.