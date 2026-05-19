Lamborghini è datore lavoro ideale per gli italiani. Vinto il Randstad Employer Brand 2026Economia
Con il 79,8% di preferenze, l'azienda automobilistica si aggiudica il Randstad Employer Brand 2026. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno sulla base dei risultati dell’Employer Brand Research 2026, l’indagine che valuta il livello di attrattività percepita delle aziende da parte dei potenziali dipendenti, coordinata da Randstad
Automobili Lamborghini Spa può fregiarsi del titolo di datore di lavoro ideale per gli italiani. Con il 79,8% di preferenze, infatti, all'azienda automobilistica è stato assegnato il Randstad Employer Brand 2026, collocandosi di fatto al primo posto nelle scelte dei lavoratori italiani.
Il premio
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno sulla base dei risultati dell’Employer Brand Research 2026, l’indagine che valuta il livello di attrattività percepita delle aziende da parte dei potenziali dipendenti, coordinata da Randstad, multinazionale attiva nei servizi per le risorse umane, presente in 39 Paesi e da più di 25 anni in Italia.
Le altre aziende al top
Nell'ambito dello stesso Randstad Employer Brand 2026, anche altre otto aziende hanno ottenuto riconoscimenti nei rispettivi settori. Ferrero, ad esempio, risulta essere l’azienda maggiormente attrattiva come datore di lavoro nel settore dei beni di largo consumo mentre il Gruppo Mondadori nell'ambito dei media. Ieo-Istituto europeo di oncologia ottiene il premio nella sanità, Brembo nella componentistica automotive, Leonardo nell’industria aeronautica, Sanofi nel settore farmaceutico, Abb nell’elettronica ed Ibm nell’Ict.
Le persone al "centro della crescita aziendale"
“Il Randstad Employer Brand 2026 conferma il valore di una strategia che mette le persone al centro della crescita aziendale", ha commentato Douglas Arrighi Pereira, Chief People, Culture and Organization Officer di Automobili Lamborghini . In azienda, ha aggiunto, "lavoriamo per creare le condizioni affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, contribuendo a un’organizzazione agile, motivata e capace di affrontare le sfide del futuro. Sappiamo che questo percorso richiede impegno costante e capacità di evolvere. Essere riconosciuti come datore di lavoro ideale in Italia rafforza la nostra responsabilità nel continuare a operare con coerenza, attenzione alle persone e senso di responsabilità condivisa”.
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