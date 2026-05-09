Il marchio di Sant'Agata Bolognese ha svelato in occasione della seconda edizione di Lamborghini Arena una nuova vettura in edizione limitata. Si tratta della più potente open top mai prodotta dal brand bolognese, con il suo V12 plug-in hybrid da 1.080 CV. Soltanto 15 esemplari previsti con le prime consegne nel 2028

La più potente open top mai realizzata a Sant’Agata Bolognese. Lamborghini Fenomeno Roadster entra nell’universo del Toro con un pedigree unico grazie ai suoi 1.080 CV inserendosi a pieno titolo nella famiglia di few off del marchio.

Debutto a Imola durante Lamborghini Arena Dopo la coupé presentata nel 2025 alla Monterey Car Week, arriva dunque la versione Roadster debuttante in occasione della seconda edizione di Lamborghini Arena. Il telaio di ispirazione aerospaziale è stato definito monofuselage, monofusoliera, realizzato in carbonio a fibra corta in abbinamento alla struttura anteriore in Forged Composite. La livrea scelta in occasione del lancio richiama anche quella della Miura Roadster, one-off di una delle più iconiche vetture della casa automobilistica bolognese, vettura che nella sua configurazione originale festeggia quest’anno il suo sessantesimo anniversario. Approfondimento Ferruccio Lamborghini, 110 anni dalla nascita: la storia

Design La firma esagonale domina diversi dettagli come le minigonne laterali, i passaruota, le prese d'aria e i fari a LED. Si tratta di uno stilema tipico del Toro che rende la Fenomeno Roadster immediatamente riconoscibile come una Lamborghini. Sguardo al futuro ma anche un DNA Lamborghini forte, con diversi elementi che richiamano all’evoluzione stilistica del brand e ai suoi modelli. E’ il caso della coda lunga, ispirata alla Essenza SCV12 ma anche ai prototipi da corsa degli anni ’70 pur mantenendo i suoi tratti d’avanguardia. Approfondimento Lamborghini Miura, la prima supercar della storia compie 60 anni

Interni di Lamborghini Fenomeno Roadster La forma esagonale compare anche negli interni, comprese le bocchette dell'aria e il quadro strumenti. L'abitacolo della Fenomeno Roadster è pensato per essere high-tech e incarna la filosofia Lamborghini "Feel Like a Pilot": fibra di carbonio, Corsatex di Dinamica e il materiale brevettato Carbon Skin caratterizzano l'abitacolo, la plancia e i sedili. I sedili sagomati, hanno invece cuciture rosse a contrasto. Approfondimento Macron Lamborghini Squadra Corse 2026 tra sport, tecnologia e stile

Motore Lamborghini Fenomeno Roadster è anche la prima equipaggiata con il dodici cilindri elettrificato. La powertrain è composta dal V12 PHEV, con il 6.5 aspirato da 835 CV che lavora a tre motori elettrici da 245 CV, aumentando anche i numeri della Revuelto alla quale si ispira. La potenza complessiva di 1.080 CV consente uno scatto 0-100 in 2,4 secondi e una velocità massima di 340 km/h. La batteria ottimizzata invece ora raggiunge i 7 kWh di capacità. Approfondimento Lamborghini, da Diablo a Revuelto: la prova

Elementi tecnici specifici La Fenomeno Roadster è dotata di ammortizzatori da corsa regolabili manualmente mentre l’impianto frenante è affidato al sistema CCM-R derivato direttamente dall’esperienza Lamborghini nel mondo del motorsport. Grazie alla partnership con Bridgestone, sono stati ottimizzati pneumatici Potenza Sport appositamente per questo modello con misure 265/30 ZRF21 per l’anteriore e 355/25 ZRF22 per il posteriore. Approfondimento Lamborghini Temerario, l'erede di Huracan ha 920 cv