In vendita l'edificio di sei piani in via Turati e i due piani dell'ex sede in via Montenapoleone. L'obiettivo è lanciare un segnale alle banche che devono finanziare con 10 miliardi l'acquisto delle azioni

Per continuare la sua scalata a Delfin acquistando il 25% delle quote dei fratelli Luca e Paola per salire così dal suo 12,5% attuale, Leonardo Maria Del Vecchio ha messo in vendita con la sua Lmdv Capital il palazzo di sei piani in via Turati a Milano sede del suo family office e del Twiga e i due piani dell'ex sede di via Montenapoleone. A scriverlo è il Corriere della Sera. La valutazione presentata ai potenziali acquirenti — molti dei quali private equity — è di 58 milioni di euro per il primo (con una possibile plusvalenza calcolata nell'ordine di 34 milioni) e di una ventina di milioni per il secondo. L'edificio di via Turati resterà comunque in affitto alla Lmdv Capital per otto anni rinnovabili per altri otto.