Voli aerei, le principali compagnie ampliano le rotte per l'estate

Tra le proposte c’è poi quella di Alaska Airlines che ha deciso di lanciare il primo volo diretto tra Seattle e Roma, inaugurando di fatto il suo ingresso in Europa. Lo ha comunicato la stessa compagnia in una nota, sottolineando che il servizio stagionale, operato con frequenza giornaliera, è iniziato il 28 aprile e sarà attivo fino al 23 ottobre. “Il lancio del nostro primo volo verso l’Europa rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra strategia di crescita di lungo periodo”, ha dichiarato Ben Minicucci, ceo di Alaska Air Group. “Il collegamento con Roma amplia il modo in cui connettiamo i nostri passeggeri al mondo, rafforza il ruolo di Seattle come hub globale ed è reso possibile dalle nostre persone, che garantiscono sicurezza, attenzione e performance in ogni volo".

USA ALASKA AIRLINES - ©Ansa