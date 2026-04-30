Voli aerei, le principali compagnie ampliano le rotte per l'estate

Voli, le principali compagnie ampliano le rotte per l'estate: quali sono e cosa sapereLifestyle
Introduzione
Il settore aereo, nonostante i dubbi e le perplessità legate alla situazione del carburante e della guerra in Medio Oriente, ha messo a punto i piani per la stagione estiva 2026 con nuovi ingressi nel mercato europeo ma anche con un potenziamento dei collegamenti tra l'Italia ed il resto del mondo. I vettori più consolidati ma anche quelli con una storia più recente hanno giù attuato investimenti significativi per attrarre la domanda turistica in vista di un periodo che si preannuncia, al di là di tutto, piuttosto “caldo”.
Quello che devi sapere
Le proposte di Ita Airways
Tra le proposte più interessanti c’è quella di Ita Airways che ha deciso di ampliare la propria offerta per la stagione estiva con un pacchetto di voli addizionali e nuove rotte. Da luglio a settembre 2026 la compagnia introdurrà tre nuove rotte da Roma Fiumicino verso Mykonos (dal 25 luglio), Alicante (a partire dal 18 luglio), entrambi operati con due frequenze settimanali, e Trapani (dal 1° luglio con frequenza giornaliera). Oltre alle nuove destinazioni, il vettore prevede pure l’aumento di frequenze su collegamenti già operativi, compresi i voli da Roma Fiumicino verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza. Obiettivo quello di incrementare la capacità complessiva nei periodi di maggiore affluenza e garantire maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi.
Il "consolidamento dell'offerta estiva"
“Il consolidamento della nostra offerta estiva verso alcune tra le mete più richieste del Mediterraneo riflette la volontà di Ita Airways di garantire uno sviluppo mirato e capace di accompagnare la domanda nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici”, ha spiegato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer di Ita. “In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l’attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete”.
Alaska Airlines tra Roma e Seattle
Tra le proposte c’è poi quella di Alaska Airlines che ha deciso di lanciare il primo volo diretto tra Seattle e Roma, inaugurando di fatto il suo ingresso in Europa. Lo ha comunicato la stessa compagnia in una nota, sottolineando che il servizio stagionale, operato con frequenza giornaliera, è iniziato il 28 aprile e sarà attivo fino al 23 ottobre. “Il lancio del nostro primo volo verso l’Europa rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra strategia di crescita di lungo periodo”, ha dichiarato Ben Minicucci, ceo di Alaska Air Group. “Il collegamento con Roma amplia il modo in cui connettiamo i nostri passeggeri al mondo, rafforza il ruolo di Seattle come hub globale ed è reso possibile dalle nostre persone, che garantiscono sicurezza, attenzione e performance in ogni volo".
Una novità dal "valore strategico"
“Diamo il benvenuto ad Alaska Airlines con soddisfazione – ha spiegato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – una novità di grande valore strategico che segna l’approdo in Europa di un vettore iconico in fase di sviluppo globale, con Roma scelta come primo aeroporto nel continente. Questo collegamento diretto con Seattle, il primo volo regolare in assoluto tra l’Italia e la città statunitense, rafforza ulteriormente il ruolo di Fiumicino come porta di accesso privilegiata tra l’Europa e il Nord America, con un focus particolare sulla regione pacifica degli Stati Uniti. Questo nuovo volo si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo della connettività ad alto valore tra mercati chiave finalizzata a generare valore per i territori, favorire gli scambi economici e sostenere la competitività del sistema Paese”.
La proposta di Condor
Ecco poi altre novità. Parte il 1° maggio il nuovo volo Venezia-Francoforte di Condor, compagnia aerea charter tedesca con cui ogni anno volano oltre 8 milioni di passeggeri verso circa 70 destinazioni in tutto il mondo, che gestisce una flotta di 60 aeromobili presso le sue basi di Francoforte e Düsseldorf. La città lagunare diventa, a questo punto, la terza destinazione in Italia e rappresenta una delle principali novità del 2026 per la compagnia, come ha sottolineato all’Adnkronos Johanna Tillmann, Senior Communications Manager di Condor. "Per l’estate 2026, il nostro obiettivo principale è l’espansione sia del network italiano sia delle principali rotte a lungo raggio. La novità più rilevante è l’introduzione di Venezia come nostra terza destinazione in Italia, a partire dal 1° maggio 2026, che si affiancherà al collegamento estivo da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, operativo tutto l’anno”.
Una "tappa fondamentale"
"La rotta Venezia-Francoforte rappresenta una tappa fondamentale – ha confermato ancora Tillmann - nella nostra strategia di espansione in Italia. Con l’avvio dei voli da Venezia, rafforziamo la nostra presenza in un mercato di grande rilevanza, affiancandoci alle operazioni già consolidate nel Paese. Questo nuovo collegamento ci consente di offrire una copertura più ampia e capillare sul territorio italiano, facilitando l’accesso dei passeggeri al nostro hub di Francoforte e, da lì, all’intero network globale”. La città lagunare, ha ribadito, “non è solo una destinazione internazionale di primo piano, ma anche un hub strategico che permette connessioni fluide verso rotte a lungo raggio in Nord America, Caraibi, Africa e Asia. Nel complesso, questa rotta svolge un ruolo chiave nel rendere i viaggi intercontinentali più accessibili per i passeggeri italiani, contribuendo allo stesso tempo al nostro obiettivo di crescita costante nel mercato".
Roma, Milano e Venezia
"Attualmente operiamo da Milano Malpensa tutto l’anno – ha ricordato ancora la Senior Communications Manager di Condor - e, durante la stagione estiva, ampliamo il nostro network includendo Roma Fiumicino e Venezia, che entrerà a far parte del nostro portfolio a partire da maggio 2026. Questo ci consente di offrire una copertura solida e ben distribuita sui principali mercati italiani, tutti collegati tramite il nostro hub di Francoforte”. Per quanto concerne la risposta del mercato, ha riferito, “è stata molto positiva”. La compagnia sta registrando “buoni livelli di prenotazione e alti coefficienti di riempimento, a conferma di una domanda sostenuta da parte dei viaggiatori italiani, in particolare verso le destinazioni a lungo raggio. L’Italia continua a rappresentare per noi un mercato strategico di crescita e i riscontri incoraggianti da parte dei clienti, insieme alle performance positive, con un Net Promoter Score costantemente elevato, ci danno grande fiducia nel proseguire nello sviluppo della nostra presenza".
Il focus sulla Puglia
La Puglia, in particolare, vedrà un deciso rafforzamento della propria connettività proprio grazie ad un accordo specifico con Ita Airways. Per lo scalo di Brindisi, l'offerta prevede ora quattro voli giornalieri verso Roma Fiumicino e due verso Milano Linate, una misura importante per rispondere alle esigenze dei cittadini salentini. Bari non è da meno, con la conferma di quattro frequenze giornaliere verso Fiumicino, che diventeranno cinque da giugno, e ben sei collegamenti verso Linate.