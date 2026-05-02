Caro carburante e salvataggio fallito, la compagnia Spirit Airlines annuncia la chiusuraMondo
Spirit Airlines ha annunciato ore la sospensione dei voli, diventando così la prima importante compagnia aerea statunitense a interrompere le operazioni in quasi 25 anni. Sono 9 mila i voli programmati solo nel mese di maggio
Il caro carburante inizia a lasciare il segno sull'economia statunitense. La compagnia aerea low-cost americana Spirit Airlines ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli e l'avvio di una "cessazione graduale" delle operazioni, a seguito del fallimento dei negoziati volti a salvarla. "Spirit Aviation Holdings, Inc., la società madre di Spirit Airlines, ha annunciato oggi con rammarico l'avvio di una cessazione graduale e ordinata delle operazioni, con effetto immediato. Tutti i voli Spirit sono stati cancellati e i clienti Spirit non devono recarsi in aeroporto", ha dichiarato la compagnia aerea in una nota. Spirit diventa così la prima importante compagnia aerea statunitense a interrompere le operazioni in quasi 25 anni. La chiusura arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante per aerei ha mandato in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare. I tentativi di raggiungere un accordo con l'amministrazione Trump su un piano di salvataggio dell'ultimo minuto, accettabile anche da un gruppo chiave di creditori, si sono ieri rivelati infruttuosi.
Probabile aumento delle tariffe in tutto il settore negli Usa
La decisione costringerà milioni di passeggeri in possesso di biglietti Spirit a cercare soluzioni di viaggio alternative nei prossimi mesi e lascerà senza lavoro 17 mila dipendenti della compagnia. L'eliminazione dei voli della compagnia aerea comporterà probabilmente anche un aumento delle tariffe in tutto il settore aereo statunitense. Un avvocato di Spirit ha dichiarato la scorsa settimana a un tribunale fallimentare che la compagnia aerea era in "trattative molto avanzate" con l'amministrazione per un piano di salvataggio. Ma un gruppo chiave di creditori non ha approvato quel piano, secondo una fonte a conoscenza delle trattative. Questi creditori si sono opposti al pacchetto che, a quanto pare, avrebbe dato al governo il controllo della stragrande maggioranza delle azioni della compagnia aerea.
Nel mese di maggio 9 mila voli programmati
Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, Spirit ha circa 9 mila voli programmati dal 2 maggio fino alla fine del mese, per un totale di 1,8 milioni di posti. Ciò significa che in media circa 300 voli e 60 mila potenziali passeggeri al giorno saranno colpiti solo nel prossimo mese. La chiusura di Spirit è la prima di una compagnia aerea statunitense di rilievo da quando Midway Airlines cessò le attività subito dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.
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