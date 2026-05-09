Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trasporto aereo, l’11 maggio sciopero nazionale: orari, scali interessati e voli garantiti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Inizio di settimana difficile per chi deve viaggiare in aereo: lunedì 11 maggio sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo di EasyJet durante la fascia centrale della giornata. Prima di mettersi in viaggio è consigliabile valutare soluzioni alternative e mettere in preventivo possibili attese

ascolta articolo

All’orizzonte si delinea un avvio di settimana complicato per il settore del trasporto aereo in Italia. Per lunedì 11 maggio 2026 è infatti prevista una giornata di protesta che avrà ripercussioni significative su alcuni aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli dell’Italia centrale. I disagi per chi viaggia non si limiteranno a possibili ritardi nei decolli e negli arrivi, ma interesseranno anche l’efficienza delle operazioni a terra. La sovrapposizione delle agitazioni di controllori di volo e operatori della sicurezza rischia infatti di provocare lunghe attese ai controlli e un effetto domino sui tempi complessivi. Ecco cosa sapere.

Orari e soggetti interessati

La protesta coinvolge due snodi essenziali per il funzionamento degli aeroporti:

  • ENAV ACC Roma: gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo d’area della Capitale interromperanno l’attività con due diverse fasce di sciopero. Una fascia della durata di 8 ore (dalle 10 alle 18) e un’altra di 4 ore (dalle 13 alle 17). L’impatto sarà diretto su tutti i voli, sia in sorvolo sia in partenza o arrivo nel Centro Italia;
  • ADR Security (Roma): il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si asterrà dal lavoro per 4 ore (dalle 12 alle 16). Si tratta di un blocco particolarmente delicato, perché interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano;
  • ENAV Napoli: gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo d’area dell’aeroporto di Napoli interromperanno l’attività per 8 ore, dalle 10 alle 18;
  • Aeroporto di Palermo: nel corso della giornata è in programma un’agitazione di 4 ore, dalle 12 alle 16, del personale delle società Gh Palermo, Asc Handling, Aviapartner Palermo;
  • Previsto infine anche uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, dei piloti e degli assistenti di volo di Easyjet.

I voli garantiti

Diversi i collegamenti garantiti durante la giornata, tra cui i voli charter da e per le isole autorizzati o notificati prima della proclamazione dell’astensione. Restano inoltre operativi diversi collegamenti nazionali con le isole a frequenza unica giornaliera, tra cui le tratte easyJet tra Milano Malpensa e Cagliari, Lampedusa e Olbia, i voli Napoli-Olbia, Firenze-Catania, Catania-Lampedusa, Bergamo-Olbia, Palermo-Cuneo, Bari-Cagliari e i collegamenti tra Milano Linate e Comiso. Saranno assicurati anche l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in viaggio all’inizio dello sciopero, la partenza dei voli programmati prima dell’avvio dell’astensione ma in ritardo per cause indipendenti dalla protesta e l’atterraggio in Italia dei voli internazionali previsti entro trenta minuti dall’inizio dello sciopero. Garantiti infine tutti i voli intercontinentali in arrivo e numerosi collegamenti in partenza verso Medio Oriente, Nord America, Asia, Africa e Sud America, comprese le rotte da Roma Fiumicino e Napoli verso città come New York, Boston, Miami, Atlanta, Philadelphia, Toronto, Montréal, Tokyo, Delhi, Hong Kong, Dubai, Doha, Tel Aviv, Il Cairo, San Paolo e Accra.

Leggi anche

Scioperi a maggio 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Cosa fare prima di partire

In queste circostanze prima di partire è meglio prepararsi in anticipo, per evitare che ci possano essere sorprese. In casi simili è bene ricordare di:

  • Valutare soluzioni alternative: può essere utile riprogrammare la partenza, preferendo voli in fasce orarie meno esposte a disservizi o scegliendo rotte e compagnie meno interessate da eventuali problemi operativi;
  • Mettere in preventivo possibili attese prolungate: anche quando il volo non viene annullato, i tempi d’imbarco o di decollo possono comunque dilatarsi a causa del rallentamento delle procedure a terra.

Come ottenere il rimborso aereo

Quando un volo subisce cancellazioni improvvise o ritardi prolungati, i passeggeri non restano privi di tutele. Il Regolamento UE n. 261 del 2004 stabilisce che, qualora la compagnia aerea comunichi la soppressione del volo con un preavviso inferiore a 14 giorni o l’aereo accumuli oltre tre ore di ritardo all’arrivo, salvo circostanze eccezionali, ai viaggiatori spetta il rimborso del costo del biglietto. A ciò si aggiunge un indennizzo economico compreso tra 250 e 600 euro, determinato in base alla distanza della tratta e alle responsabilità del vettore. La compensazione è dovuta, ad esempio, quando il disservizio è causato da motivi interni all’azienda, come scioperi del personale navigante o tecnico. Per avviare la procedura di rimborso, è necessario contattare direttamente la compagnia aerea attraverso i canali ufficiali, come sito web, applicazione o assistenza clienti, scegliendo se ottenere la restituzione integrale del biglietto (da corrispondere entro sette giorni) oppure accettare una nuova prenotazione su un volo sostitutivo. È altrettanto importante conservare ogni documento relativo al viaggio, incluse carte d’imbarco, titoli di volo e ricevute delle spese aggiuntive sostenute, così da poter dimostrare il disagio subito e rafforzare la richiesta di risarcimento.

Vedi anche

Scuola, scioperi del 6 e 7 maggio: lezioni a rischio. Cosa sapere
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Sciopero, cos'è la precettazione e cosa significa

Il provvedimento in questione, che può essere preso dal presidente del Consiglio o da uno dei ministri 48 ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, può portare a sanzioni per coloro che non lo rispettano, che a loro volta possono fare ricorso davanti a un giudice. Ecco come funziona e alcuni precedenti

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese

Cronaca

Il mezzo era guidato dal padre. L'incidente è avvenuto in un piazzale nella zona industriale di...

Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: "Hai fatto tu lo scontrino"

Cronaca

La Procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull’omicidio avvenuto nel 2007 e accusa...

Biennale Venezia, scontri polizia-manifestanti a corteo contro Israele

Cronaca

Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per...

Scalata alla Lazio, assolti in appello ex Irriducibili

Cronaca

Per l'accusa tra il 2005 e il 2006 tre ex storici capi ultrà (Yuri Alviti, Fabrizio Toffolo,...

Piacenza, donna uccisa in casa. Trovato e arrestato il marito in fuga

Cronaca

L'uomo era fuggito dall'appartamento subito dopo aver chiamato i soccorsi, ammettendo il delitto....

Cronaca: i più letti