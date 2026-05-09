Inizio di settimana difficile per chi deve viaggiare in aereo: lunedì 11 maggio sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo di EasyJet durante la fascia centrale della giornata. Prima di mettersi in viaggio è consigliabile valutare soluzioni alternative e mettere in preventivo possibili attese ascolta articolo

All’orizzonte si delinea un avvio di settimana complicato per il settore del trasporto aereo in Italia. Per lunedì 11 maggio 2026 è infatti prevista una giornata di protesta che avrà ripercussioni significative su alcuni aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli dell’Italia centrale. I disagi per chi viaggia non si limiteranno a possibili ritardi nei decolli e negli arrivi, ma interesseranno anche l’efficienza delle operazioni a terra. La sovrapposizione delle agitazioni di controllori di volo e operatori della sicurezza rischia infatti di provocare lunghe attese ai controlli e un effetto domino sui tempi complessivi. Ecco cosa sapere.

Orari e soggetti interessati La protesta coinvolge due snodi essenziali per il funzionamento degli aeroporti: ENAV ACC Roma: gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo d’area della Capitale interromperanno l’attività con due diverse fasce di sciopero. Una fascia della durata di 8 ore (dalle 10 alle 18) e un’altra di 4 ore (dalle 13 alle 17). L’impatto sarà diretto su tutti i voli, sia in sorvolo sia in partenza o arrivo nel Centro Italia;

ADR Security (Roma): il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si asterrà dal lavoro per 4 ore (dalle 12 alle 16). Si tratta di un blocco particolarmente delicato, perché interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano;

ENAV Napoli: gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo d’area dell’aeroporto di Napoli interromperanno l’attività per 8 ore, dalle 10 alle 18;

Aeroporto di Palermo: nel corso della giornata è in programma un’agitazione di 4 ore, dalle 12 alle 16, del personale delle società Gh Palermo, Asc Handling, Aviapartner Palermo;

Previsto infine anche uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, dei piloti e degli assistenti di volo di Easyjet. I voli garantiti Diversi i collegamenti garantiti durante la giornata, tra cui i voli charter da e per le isole autorizzati o notificati prima della proclamazione dell’astensione. Restano inoltre operativi diversi collegamenti nazionali con le isole a frequenza unica giornaliera, tra cui le tratte easyJet tra Milano Malpensa e Cagliari, Lampedusa e Olbia, i voli Napoli-Olbia, Firenze-Catania, Catania-Lampedusa, Bergamo-Olbia, Palermo-Cuneo, Bari-Cagliari e i collegamenti tra Milano Linate e Comiso. Saranno assicurati anche l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in viaggio all’inizio dello sciopero, la partenza dei voli programmati prima dell’avvio dell’astensione ma in ritardo per cause indipendenti dalla protesta e l’atterraggio in Italia dei voli internazionali previsti entro trenta minuti dall’inizio dello sciopero. Garantiti infine tutti i voli intercontinentali in arrivo e numerosi collegamenti in partenza verso Medio Oriente, Nord America, Asia, Africa e Sud America, comprese le rotte da Roma Fiumicino e Napoli verso città come New York, Boston, Miami, Atlanta, Philadelphia, Toronto, Montréal, Tokyo, Delhi, Hong Kong, Dubai, Doha, Tel Aviv, Il Cairo, San Paolo e Accra. Leggi anche Scioperi a maggio 2026: calendario manifestazioni, date e orari