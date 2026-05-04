Lezione scolastiche a rischio nei prossimi giorni. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare ad esempio contro le prove Invalsi (calendarizzate in quelle giornate per la scuola primaria, classi seconde e quinte) e contro la riforma degli istituti tecnici. Sono chiamati ad astenersi dal lavoro sia gli insegnanti che il personale ATA e le fasce dirigenziali. Previste varie manifestazioni in strada, come quella del 6 maggio alle 10 davanti al Ministero dell'Istruzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I motivi dello sciopero: Usb Scuola

Riguardo lo sciopero per tutto il personale di due giorni, l’Usb Scuola spiega che si protesta contro “la militarizzazione della scuola e della società, contro la leva obbligatoria, contro la riforma degli istituti tecnici e professionali e contro le nuove linee guida dei licei”. Si invita anche al boicottaggio delle prove Invalsi e si denuncia un rinnovo contrattuale con “salari vergognosi mentre l’inflazione cresce”. Nel mirino le politiche del ministro Valditara: “La sua scuola non è la nostra. Le sue politiche reazionarie, classiste, repressive e di militarizzazione sono nemiche di studenti e lavoratori”. Sulla riforma dei tecnici e professionali e sulle nuove indicazioni per i licei, considerate parti di un unico disegno, il sindacato attacca: “Non è orientamento, è selezione di classe. Non è innovazione didattica, è privatizzazione strisciante del sapere. Vengono poi denunciati tagli al sostegno per gli studenti con disabilità.

Cub Scuola contro la riforma degli istituti tecnici

Cub Scuola sciopera contro la riforma degli istituti tecnici parlando del rischio di "una scuola al servizio delle imprese: si riduce il tempo scuola, si tagliano le materie caratterizzanti i diversi corsi di studi e si introducono i percorsi di formazione scuola-lavoro già dal secondo anno, accentuando così il carattere addestrativo al lavoro che si vuole assegnare alla formazione tecnica".

Cobas Scuola

E ancora, Cobas Scuola definisce le prove Invalsi "quiz inutili e dannosi", chiede il recupero di almeno il 30% del potere di acquisto del personale docente e ATA, si scaglia contro la riforma degli istituti tecnici, chiede l'assunzione su tutti i posti disponibili e protesta contro i progetti di autonomia differenziata.