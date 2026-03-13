Il rapporto Invalsi 2025 mette in evidenza differenze di genere nelle competenze scolastiche che non sono necessariamente legate alle capacità individuali, ma possono essere influenzate da fattori culturali, aspettative sociali e modalità di insegnamento

Ragazze più brave in italiano e ragazzi più bravi in matematica. E’ quanto emerge dal Rapporto nazionale Invalsi 2025, che analizza i risultati delle prove standardizzate sostenute da oltre due milioni e mezzo di studenti italiani. Le differenze tra ragazze e ragazzi negli apprendimenti scolastici compaiono molto presto e tendono a consolidarsi nel corso del percorso di studi.