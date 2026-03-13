La Arctic Metagaz avrebbe a bordo circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Al momento si trova in acque internazionali, ancora distante da Lampedusa e Linosa. L’imbarcazione lo scorso 4 marzo era stata gravemente danneggiata: secondo Mosca si è trattato di un attacco di droni marini ucraini

Una nave metaniera russa, la Arctic Metagaz, danneggiata e alla deriva senza equipaggio, si sta avvicinando alle acque italiane spinta dalle correnti. Al momento si trova in acque internazionali, ancora distante da Lampedusa e Linosa. L’imbarcazione, lunga 277 metri, avrebbe a bordo circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto: cresce la preoccupazione per il rischio di un disastro ambientale.

Cosa era successo

Lo scorso 4 marzo il ministero dei Trasporti di Mosca aveva denunciato che una nave cisterna russa per il trasporto di gas era stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia. Il presunto attacco sarebbe avvenuto al largo delle coste di Malta. I 30 membri dell'equipaggio, tutti russi, erano stati tratti in salvo grazie al coordinamento dei servizi di salvataggio maltesi e russi. La Arctic Metagaz, nave metaniera (Gnl) battente bandiera russa, da quel momento era in fiamme alla deriva. L’imbarcazione era soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti e Regno Unito. Putin ha parlato di quanto avvenuto come di un “atto terroristico”.

La nave alla deriva

La metaniera, fuori controllo da giorni, è stata sospinta dalle correnti verso le acque italiane. Secondo la Ports and Maritime Transport Authority libica, le proiezioni delineano una rotta preoccupante, con il rischio che il relitto si avvicini alle acque di Lampedusa. Ma le correnti sono molto variabili e la traiettoria potrebbe cambiare in poco tempo. Intanto a tutte le navi in zona è stato imposto di mantenere una distanza di sicurezza obbligatoria di almeno cinque miglia nautiche dal relitto. La Marina Militare italiana sta monitorando la situazione e tenendo sotto stretta osservazione la nave.