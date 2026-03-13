Rapine, estorsioni e violenze sessuali: 3 arresti a Roma

Nove gli episodi a loro carico, tutti avvenuti in poco più di un mese, tra il 2 febbraio ed il 10 marzo 2023. L'attività investigativa è iniziata con una segnalazione da parte di una associazione impegnata nella tutela della comunità lgbt. Bottino delle rapine oggetti in oro e denaro contante

Rapine , estorsioni e violenze sessuali omofobe. Sono le accuse contestate a tre giovani che sono finiti in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale ordinario di Roma, all'esito di un'indagine della polizia coordinata dalla Procura. Nove gli episodi a loro carico, tutti avvenuti in poco più di un mese , tra il 2 febbraio ed il 10 marzo 2023. Bottino delle rapine oggetti in oro e denaro contante.