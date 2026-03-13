Le dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte di assise di Parma. La ragazza è imputata per l'omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024. "Ho sempre dichiarato che sapevo di essere incinta, ma perché mi sembrava l'unica spiegazione possibile. Non ho mai fatto un test di gravidanza, non sono mai stata sicura di esserlo"

"Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini". Sono le parole di Chiara Petrolini, che ha reso alcune dichiarazioni spontanee davanti alla Corte di assise di Parma. A suo carico è in corso il processo che la accusa per l'omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024. Petrolini ha continuato leggendo un foglio: "Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro".

"Non ero certa di essere incinta"

"Molti qui fuori mi hanno descritto come una brava ragazza, con la famiglia, amici, un ragazzo, che lavorava e studiava, ma questa era solo apparenza. Dentro mi sentivo sola anche quando non lo ero davvero. Era uno spazio vuoto che nessuno riusciva a riempire. Un malessere che mi accompagnava in tutte le mie giornate, mi sentivo sbagliata e giudicata", ha detto ancora Chiara Petrolini nell'aula della Corte di assise di Parma.

"Ho sempre dichiarato che sapevo di essere incinta - ha detto ancora - ma perché mi sembrava l'unica spiegazione possibile. Non ho mai fatto un test di gravidanza, non sono mai stata sicura di esserlo. C'erano momenti in cui ci pensavo di più, come quando facevo la doccia e vedevo questa pancia di cui nessuno si accorgeva. Allora facevo le ricerche, ma non ho mai messo in atto niente, non so perché lo facevo, ero stanca e confusa. Non pensavo di essere incinta, nella mia testa dicevo che era impossibile, altrimenti gli altri se ne sarebbero accorti. Per quello mettevo in atto comportamenti come fumare o bere. Non ho mai avuto una nausea, mai presi farmaci per anticipare il parto, mai sono stata preoccupata di partorire in aereo", ha aggiunto la ragazza.