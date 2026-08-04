Lotterie nazionali, cambiano le regole su acquisto biglietti e i premi

Per la Lotteria Italia il biglietto digitale non è una novità, perché l'acquisto via internet era stato già introdotto con l'edizione 2024, attraverso i concessionari autorizzati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sisal, Lottomatica e altri), utilizzando un conto di gioco. Da allora il sistema è stato confermato anche per l'edizione 2025.