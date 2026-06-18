Come ha anticipato ieri Il Sole 24 Ore, secondo i giudici di legittimità, l'atto autorizzativo deve contenere gli elementi essenziali che consentano di verificare, anche successivamente, le ragioni che hanno giustificato l'accesso ai dati, l'ambito dell'indagine e i limiti entro cui questa può svolgersi. In altre parole, non è sufficiente una generica autorizzazione: devono essere chiaramente individuabili i presupposti che hanno determinato l'intervento dell'amministrazione finanziaria.

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