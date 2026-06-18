Conti correnti, gli accertamenti del Fisco necessitano di autorizzazione: cosa cambiaEconomia
Introduzione
Le indagini del Fisco sui conti correnti diventano più difficili grazie alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che segnano un cambio di orientamento in materia di accertamenti fiscali. Con le ordinanze n. 19956 e n. 19960, la Sezione tributaria ha stabilito che l'autorizzazione necessaria per accedere ai dati bancari del contribuente non può più essere considerata un semplice atto interno dell'amministrazione, sottratto a qualsiasi verifica sul suo contenuto. Al contrario, trattandosi di un provvedimento che consente di incidere su informazioni rientranti nella sfera più riservata della persona, esso deve rispettare precisi requisiti di trasparenza e controllabilità. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le garanzie richieste
Come ha anticipato ieri Il Sole 24 Ore, secondo i giudici di legittimità, l'atto autorizzativo deve contenere gli elementi essenziali che consentano di verificare, anche successivamente, le ragioni che hanno giustificato l'accesso ai dati, l'ambito dell'indagine e i limiti entro cui questa può svolgersi. In altre parole, non è sufficiente una generica autorizzazione: devono essere chiaramente individuabili i presupposti che hanno determinato l'intervento dell'amministrazione finanziaria.
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Quando le prove diventano inutilizzabili
Le conseguenze di un'autorizzazione priva dei requisiti necessari sono particolarmente rilevanti. La Cassazione afferma infatti che, qualora il contribuente contesti specificamente la legittimità dell'atto e questo risulti inesistente oppure gravemente carente, tutta la documentazione bancaria acquisita non potrà essere utilizzata. Di conseguenza, l'avviso di accertamento sarà invalido nella parte fondata sulle informazioni ottenute attraverso quell'attività istruttoria.
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Il diritto alla riservatezza
Il tema centrale non riguarda la possibilità, riconosciuta all'amministrazione finanziaria, di acquisire dati dai conti correnti. Tale potere è stato già ritenuto conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 260 del 2000. La questione è invece un'altra: verificare che l'esercizio di questo potere sia accompagnato da adeguate tutele, così da rispettare i principi di legalità, proporzionalità e controllabilità dell'interferenza nella sfera privata del contribuente. Le informazioni ricavate dagli istituti di credito, infatti, costituiscono dati personali a tutti gli effetti, anche quando riguardano attività economiche, professionali o imprenditoriali. Proprio per questo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato che elementi quali il reddito imponibile, il patrimonio o le disponibilità finanziarie appartengono alla vita privata dell'individuo. L'accesso ai movimenti bancari rappresenta quindi un'ingerenza che può essere giustificata soltanto in presenza di adeguate garanzie.
L'influenza della giurisprudenza europea
Le decisioni della Cassazione recepiscono il nuovo orientamento sviluppato in sede europea. Pur confermando che l'autorizzazione alle indagini bancarie mantiene la natura di atto preparatorio interno ai rapporti tra uffici e non costituisce un provvedimento impositivo, la Corte precisa che essa deve essere rilasciata prima della richiesta di accesso ai dati bancari e deve contenere elementi sufficienti a consentire un controllo effettivo sulla legittimità dell'intervento.
Il controllo del giudice
Tra le garanzie considerate fondamentali assume un ruolo decisivo la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Richiamando ancora una volta i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Cassazione sottolinea che la tutela giurisdizionale è realmente efficace soltanto se il giudice può verificare concretamente la correttezza dell'atto autorizzativo. Ciò presuppone che quest'ultimo sia sufficientemente motivato e definisca con chiarezza i presupposti dell'indagine, il suo oggetto e i limiti entro i quali può svolgersi.
I riflessi sull'accertamento
Le ordinanze precisano, tuttavia, che non qualsiasi irregolarità formale determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento fiscale. Diverso è il caso dell'assenza o della manifesta inadeguatezza del titolo autorizzativo, poiché il vizio si colloca nella fase iniziale del procedimento e incide sull'intera attività istruttoria. Per questo motivo le prove raccolte attraverso indagini bancarie svolte senza un'autorizzazione valida diventano inutilizzabili e compromettono la legittimità dell'atto finale.
Valutazione caso per caso
La Cassazione conclude infine che gli effetti derivanti dalle irregolarità dell'autorizzazione devono essere valutati in relazione alle circostanze concrete. L'invalidità dell'avviso di accertamento non è necessariamente totale, ma può riguardare esclusivamente la parte fondata sulle risultanze delle indagini bancarie illegittimamente eseguite. Resta inoltre indispensabile che il contribuente sollevi tempestivamente la relativa contestazione, anche alla luce della riforma introdotta nel 2023 nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), che ha disciplinato in modo più organico le ipotesi di annullabilità, nullità e semplice irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
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