Amazon Family disponibile anche in Italia: cos'è, come funziona e quali sono i vantaggiEconomia
Introduzione
I servizi di streaming e di ecommerce sono diffusissimi e diversi. Essere abbonati a tutte le piattaforme rischia di far spendere cifre eccessive. Spesso si cerca quindi di condividere l’account con più persone. Amazon ora consente di estendere l’abbonamento Prime a un’altra persona dello stesso nucleo familiare. Arriva così Amazon Family, una voce che gli utenti italiani stanno già vedendo comparire nelle impostazioni del proprio account.
Quello che devi sapere
Cos’è Amazon Family
Con un comunicato del 30 luglio, Amazon stessa ha annunciato che Amazon Family è ufficialmente disponibile in Italia e mette a disposizione dei clienti Prime un modo semplice per condividere molti dei propri benefici Prime con un altro adulto del nucleo familiare, senza dover condividere l’account. In pratica, il cliente Prime principale - chiamato Amministratore dell’Amazon Family - può invitare un altro adulto del proprio nucleo familiare a condividere vari benefici Prime, tra cui consegne rapide e senza costi aggiuntivi, Prime Video (con pubblicità), offerte ed eventi esclusivi come Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, Amazon Music Prime e Amazon Luna.
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Come funziona Amazon Family
Per attivare Amazon Family, l’amministratore dell’account Amazon seleziona un unico metodo di pagamento per condividere i benefici Prime, l'altro adulto accetta e la configurazione richiede solo pochi click. Ogni persona mantiene il proprio account Amazon, la propria cronologia degli ordini e i propri suggerimenti personalizzati. I suggerimenti restano rilevanti per ogni cliente e gli account restano privati e personali. Ciò significa che ogni persona mantiene il suo account e gli acquisti o le selezioni fatte da un utente non influenzano le raccomandazioni mostrate all’altro.
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Quali sono i benefici di Amazon Family
Tra i benefici offerti da Amazon Family c'è la possibiltà per i clienti di condividere:
- Consegne Prime veloci e illimitate
- Amazon Music Prime
- Offerte esclusive e risparmi su migliaia di prodotti, oltre ad eventi come Prime Day e Festa delle Offerte Prime
- Prime Video (con pubblicità)
- Amazon Luna.
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La privacy del cliente amministratore
Ogni cliente mantiene privata la cronologia dei propri ordini i suggerimenti personalizzati e la sicurezza dell’account, cioè non sono mai condivisi password o codici monouso. Quando l’amministratore dovrà effettuare un pagamento, il membro del nucleo familiare a cui è esteso il servizio vedrà solo alcuni dettagli di pagamento (le ultime 4 cifre della carta di credito, il nome sulla carta, la data di scadenza e l'indirizzo di fatturazione) e l’amministratore dell’Amazon Family riceverà una notifica che mostra l'importo totale per qualsiasi acquisto effettuato con il metodo di pagamento condiviso. Ogni membro dell’Amazon Family può scegliere se effettuare il pagamento di un ordine con il metodo di pagamento condiviso o con il proprio.
Come si configura Amazon Family
Per iniziare, i clienti possono andare su “Il mio account” e selezionare “La tua Amazon Family”. Da lì è possibile invitare un altro adulto del nucleo familiare ad unirsi. Quest’ultimo riceverà un invito, lo accetterà e avrà immediatamente accesso ai benefici condivisi. È possibile anche gestire le impostazioni familiari, visualizzare i membri del nucleo e scoprire i suggerimenti personalizzati di Prime Video e Amazon Luna, tutto dal Family Hub.
Quanto costa Amazon Family
Amazon Family è senza costi aggiuntivi. Per condividere i benefici Prime, il cliente deve essere iscritto a Prime. L’abbonamento è disponibile a 4,99 €/mese o 49,90 €/anno, con una prova gratuita di 30 giorni per i clienti idonei. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi per accedere ad Amazon Family e a molti altri benefici, tra cui consegne rapide e illimitate, Prime Video, Amazon Music Prime, risparmi esclusivi e molto altro
Ci sono costi per il secondo membro della famiglia?
Il secondo membro della famiglia non paga nulla per ottenere i vantaggi Prime attraverso la condivisione. L’obiettivo dell’azienda è proprio ampliare la platea di chi, pur non pagando direttamente un abbonamento, finisce comunque per abituarsi ai servizi Prime, spedizioni incluse. In questo modo si allarga il numero di fidelizzazioni al servizio e, magari in futuro, di nuovi abbonamenti.
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