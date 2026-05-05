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Tecnologia

Amazon apre la sua rete: da e-commerce a infrastruttura globale

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


Con il lancio di Amazon Supply Chain Services il gruppo trasforma decenni di investimenti logistici in un servizio per aziende di ogni settore, non solo per i venditori della sua piattaforma. Un passaggio strategico che replica il modello AWS: non più solo vendita ma backbone industriale del commercio globale

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