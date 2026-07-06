“Nel fashion online - ha spiegato Perrone - i resi sono parte strutturale del modello di business. L’obiettivo non è portarli a zero ma portare ogni mercato e ogni categoria verso il proprio benchmark di eccellenza, misurare continuamente, e trasformare ogni reso in un’opportunità di apprendimento”. La geografia dei resi vede la Germania prima con una percentuale del 59%. Ultima l’Italia con un tasso di reso del 14,7%. Quasi tutti i Paesi nel 2025 hanno registrato un “return rate” più alto rispetto a quello che avevano nel 2022: da circa il 34% al 42% (+7,7 pp), con 9 mercati su 11 in crescita e solo due in lieve flessione.