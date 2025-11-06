Saint Laurent è il marchio moda più desiderato al mondo. LA CLASSIFICA

Saint Laurent è il marchio moda più desiderato al mondo. La top 10 della classifica Lyst
La rivoluzione del settore moda delle ultime stagioni, caratterizzate dall'arrivo di nuovi direttori creativi nelle Maison più blasonate del mondo, ha movimentato anche la classifica dei marchi più ricercati e acquistati dai consumatori. Per la prima volta Saint Laurent si aggiudica la prima posizione facendo indietreggiare Miu Miu, primo nel secondo trimestre del 2025. Salgono Bottega Veneta e Coach e spunta nella top ten Ralph Lauren
A cura di Vittoria Romagnuolo