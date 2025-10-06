Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2026. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2026, anatomia del grembiule

Il lavoro femminile è in primo piano in una collezione in cui il grembiule, capo simbolo delle attività domestiche e di certe prestazioni professionali, diventa protagonista del look. Tante versioni, anche preziose, per indossare in ogni momento un pezzo normalmente invisibile, emblema di una lotta da riconoscere e valorizzare. In passerella anche Sandra Hüller, Milla Jovovic e Richard Grant

A cura di Vittoria Romagnuolo

