Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2026. FOTO

3/14

È chiaro fin dalle prime uscite che in questa collezione il grembiule è un punto di partenza e di arrivo. Per Miuccia Prada è il simbolo del lavoro femminile (come il camice, al centro), un'esperienza sempre forte e spesso invisibile, importante in ogni tempo e oggi più che mai. In passerella molte versioni e tante varianti dallo spirito anche molto diverso, realizzate con materiali e tecniche varie