La star australiana è il protagonista di uno spot onirico e ricco di immagini poetiche ispirate dall'arte surrealista e dai versi del fotografo statunitense che ha usato il bianco e nero per foto e video diventate virali

Jacob Elordi continua a essere uno degli interpreti più importanti dello stile di Bottega Veneta, marchio del lusso italiano che lo ha scelto da 2024 come portavoce ufficiale dopo diverse stagioni in cui l'attore aveva dimostrato una spiccata preferenza per le creazioni del brand.

La star australiana di Euphoria e di Frankenstein è il protagonista dell'ultima campagna d'autore del marchio di abbigliamento e accessori, foto e video firmate dal fotografo statunitense Duane Michals.

La campagna e il cortometraggio collegato, si intitolano "What Are Dreams", come la poesia del 2001 di Michals contenuta nel libro Questions Without Answers.

I versi scorrono sulle immagini di Elordi che si confronta con oggetti di scena che trasportano sia lui che lo spettatore nel mondo del sogno.

La campagna, tra poesia e sogno Nel cortometraggio What Are Dreams, Jacob Elordi si confronta con i pensieri ma soprattutto con le immagini elaborate dalla mente quando si sogna, quando le stranezze diventano familiari ed è possibile guardare sé stessi da un'altra prospettiva, sdoppiandosi, nell'immagine riflessa allo specchio o in una sfera di cristallo.

L'universo visivo dei sogni raccontato dal cortometraggio è accompagnato dalla voce calma dell'attore che declama i versi della poesia di Michals e dalle note frizzanti di un pianoforte che danno carattere a un ambiente tranquillo e ovattato dove l'attore fissa alcui oggetti - una piuma, dei burattini - o legge un volume mentre si culla su un dondolo.

La tranquillità, i sogni, sono un lusso e lussuosi sono gli abiti che vediamo indossati dall'attore: giacca e pantaloni sartoriali, una camicia di cotone, pullover e t-shirt monocolore di fattura pregiata.

Elordi, icona di stile sartoriale e mai sopra le righe sul red carpet, ha sposato l'essenza delle collezioni del marchio ora disegnato da Louise Trotter anche fuori dal set.

Quando viene fotografato nei suoi momenti di relax, lo vediamo vestito esattamente come in questo spot. L'attore è più che un testimonial per la casa di moda italiana che già lo aveva scelto per un'altra campagna virale, quella in cui posava con le mani a orecchie di coniglio. La collezione di allora era stata disegnata da Matthieu Blazy, ora al lavoro da Chanel. Leggi anche Cartier, Jacob Elordi protagonista dello spot di Sofia Coppola

Elordi, ultra richiesto tra moda e cinema La nuova campagna per Bottega Veneta di Michals è stata scattata nell'appartamento del fotografo statunitense che dagli anni Sessanta diventò celebre per l'estetica raffinata e intellettuale delle sue pose e per i richiami al Surrealismo.

Anche in questo lavoro è evidente l'influenza della corrente artistica degli inizi del Novecento, espressa attraverso la valorizzazione di oggetti di scena simbolici che rappresentano il mondo interiore del protagonista.

Per la fusione dei linguaggi e la presenza di uno degli attori più in vista degli ultimi anni (dopo Frankenstein che debutta in streaming in tutto il mondo il 7 novembre, Elordi tornerà in tv con l'attesissima terza stagione di Euphoria e al cinema, a San Valentino, con Cime Tempestose), la campagna di Bottega Veneta, che ha appena debuttato pubblicamente, è già una delle più significative della stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louise Trotter (@louise_trotter_) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie