Cartier, Jacob Elordi nel nuovo spot di Sofia Coppola. VIDEO

La regista e fotografa di culto ha scelto di nuovo la star australiana che ha diretto in "Priscilla" per uno spot che celebra l'eredità del bracciale Love, nato nel 1969, oggi ripensato nella versione "Unlimited", che abbandona la caratteristica rigidità del precedente

Jacob Elordi e Sofia Coppola sono tornati insieme sullo stesso set, a due anni dalla stagione di Priscilla, per celebrare l'amore e l'arte orafa di Cartier, brand famoso nel mondo per i suoi design iconici, tra cui spicca il bracciale Love, oggetto del desiderio di generazioni di appassionati di gioielli.

In occasione del lancio del nuovo bracciale della serie, "Love Unlimited", una versione flessibile dell'iconica fascia ovale con le viti del marchio di Alta Gioielleria francese, e della presentazione di Jacob Elordi come nuovo ambassador del brand, Cartier ha coinvolto Coppola per firmare il nuovo spot d'autore che apre la stagione dei regali che da Natale culminerà con San Valentino.

Il risultato è un incontro perfetto per queste settimane d'inizio autunno in una New York più intima e romantica che mai.

Il nuovo bracciale "Love Unlimited" di Cartier Jacob Elordi, che è già un idolo del pubblico del grande e del piccolo schermo per i suoi ormai molti ruoli, da Nate in Euphoria a Noah nella saga di The Kissing Booth a Elvis Presley nel biopic Priscilla, all'aristocratico Felix Catton di Saltburn, è alla vigilia di un'altra importante stagione cinematografica che finirà per consacrarlo ancora di più. Non solo l'atteso Frankenstein di Benicio Del Toro, ma anche il già molto discusso Cime Tempestose con cui sbarcherà in sala nel giorno di San Valentino.

Prima di apprezzarlo ancora nei nuovi ruoli, facciamo in tempo grazie a Cartier, a vederlo protagonista della nuova campagna di lancio di gioielli nati per diventare nuovi oggetti del desiderio.

Con "Love Unlimited" Cartier punta a conquistare ancora di più il pubblico che già amava il bracciale Love, icona del marchio dal 1969, con una filosofia aggiornata del gioiello.

Il bracciale rigido che veniva indossato saldamente al polso di chi lo indossava, uno speciale simbolo d'amore se regalato al proprio innamorato, oggi perde la sua caratteristica essenziale e diventa flessibile, muovendosi attorno al braccio di chi lo sceglie. Perché questo cambiamento? Semplice. Le storie d'amore e l'idea dell'amore stesso sono molto cambiate da quando il gioiello fece la sua comparsa sulla scena. Una versione più soft, ma sempre elegantissima, scintillante ed ultra preziosa, risponde esattamente ai tempi che corrono ed Elordi è l'interprete perfetto di questa faccia dell'amore contemporaneo. Leggi anche Cime Tempestose, Jacob Elordi infiamma l'attesa: "Una vera epopea"

Lo spot di Sofia Coppola: l'amore a New York Jacob Elordi è uno dei soggetti preferiti di Sofia Coppola negli ultimi anni. Talentuoso e versatile, possiede il carisma e l'aspetto di una star di Hollywood di altri tempi ed è l'interprete perfetto per dare corpo all'immagine del bracciale Love, un gioiello dal fascino eterno, lo stesso che possiede lui.

Coppola, regista del breve spot di Cartier già virale online, ha scelto di immortalare l'attore a New York, la città in cui alla fine degli anni Sessanta è stato inventato il Love di Cartier, in quello che potrebbe essere il perfetto weekend romantico.

La metropoli fa da sfondo, immersa nella nebbia di una stagione incerta e sospesa nel tempo, a un periodo di tempo indefinito che la regista passa con l'attore in una camera d'albergo. Le immagini filmano la quotidianità: una colazione a letto, un passaggio con lo spazzolino finché le porte del bagno di chiudono. Si riaprono su una terrazza con lo skyline di New York che però sbiadisce rispetto al soggetto principale: l'attore australiano in trench che sfoggia un doppio bracciale al polso, un piccolo cerchietto all'orecchio, e l'anello al mignolo (gioiello di cui è fan). Tutto semplice, seducente, chic e prezioso, come l'amore che nasce in una città che per Sofia Coppola è sempre carica di stimoli creativi.

Elordi è già stato lanciato nell'universo di Cartier nella elegante campagna fotografica in bianco e nero dei nuovi gioielli della collezione Love. Sofia Coppola ha pubblicato uno scatto della colazione a letto che viene mostrata nello spot. I fan già si chiedono se prima o poi ci sarà un sequel della campagna.

