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Fisco, le scadenze di agosto 2026: il calendario completo

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

A differenza dei mesi precedenti, ad agosto diminuiscono, almeno in parte, gli appuntamenti fiscali in agenda e le notifiche da parte di Agenzia delle Entrate. Nello specifico, le due date da segnare in calendario sono giovedì 20 e lunedì 31 agosto, quando scadranno una serie di adempimenti, per lo più di carattere mensile.

 

Per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali tramite la rata unica e hanno sforato il termine del 31 luglio ci sarà tempo fino a mercoledì 5 agosto per i versamenti senza correre il rischio di incappare nella decadenza della definizione agevolata. Ecco cosa sapere su tutte le scadenze. 

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Quello che devi sapere

770/2026 Modalità semplificata

Entro il 20 agosto i sostituti d’imposta che hanno scelto la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770, introdotto dal decreto Adempimenti, tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con F24/770 devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute del mese precedente.

 

Per approfondire: Controlli fisco, dalle cartelle ai pignoramenti: stop notifiche Agenzia Entrate ad agosto

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Versamento tasse soggetti ISA dichiarazione redditi 2026

Il Decreto-Legge 22 maggio 2026, n. 89, in vigore dal 23 maggio 2026, ha prorogato i termini di versamento per i contribuenti ISA, forfetari e in regime di vantaggio. I pagamenti inizialmente previsti entro il 30 giugno potranno essere effettuati fino al 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Per chi ha versato la prima rata entro i termini del 20 luglio, la maggiorazione relativa alla seconda rata scende allo 0,30%.

 

La proroga interessa gli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, comprendendo il saldo e il primo acconto di IRPEF, IRES e IRAP, le imposte sostitutive dovute da forfetari e contribuenti minimi, la cedolare secca, IVIE e IVAFE, oltre alle altre imposte sostitutive e addizionali collegate alle imposte sui redditi. Rientrano inoltre il saldo IVA 2025 per chi ha scelto il pagamento differito, i contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito eccedente il minimale e il diritto annuale camerale.

 

Per approfondire: Fisco, come funzionano i controlli sui conti correnti tra soglie e prelievi

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Condomìni sostituti d’imposta

I condomìni, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate, devono versarle con modello F24 telematico, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo 1019, 1020 e 1040 entro il 20 agosto 2026.

 

Per approfondire: Rottamazione quinquies, scadenza pagamenti al 5 agosto solo con la rata unica: cosa sapere

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Soggetti che esercitano attività di intrattenimento

Sempre il 20 agosto i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte in continuità nel mese precedente. Per il versamento telematico tramite Modulo F24 è richiesto il codice tributo 6728

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Versamento rata imposte dichiarazione dei redditi 2026

I contribuenti che rateizzano le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi - saldo 2025 e primo acconto 2026 - devono effettuare il versamento della seconda o della terza rata entro il 20 agosto 2026. Chi ha versato la prima rata entro il 30 giugno 2026 vedrà l'applicazione di interessi sulla terza rata pari allo 0,51%. Chi, al contrario, ha effettuato i versamenti entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% deve corrispondere la seconda rata con interessi allo 0,18%.

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Tobin Tax

Sempre il 20 agosto scade anche la Tobin Tax. Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e i soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie (inclusi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato e i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni) devono versare l'imposta relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente. Si paga tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 4058, 4059 e 4060.

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Imprese di assicurazione, versamento ritenute

Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. La scadenza in questo caso è il 20 agosto 2026.

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Versamento contributi Enasarco

Entro il 20 agosto i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia devono versare i contributi Enasarco sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento, ossia quello precedente alla data di scadenza. Per adempiere, la ditta mandante accede alla propria area riservata Enasarco e compila online la distinta, inserendo gli importi delle provvigioni dovute ai singoli agenti; il sistema calcola automaticamente il contributo da versare. Il pagamento può avvenire tramite addebito automatico sul conto corrente con il sistema Sepa Direct Debit (SDD) oppure mediante PagoPA, disponibile online o presso i soggetti abilitati. Le imprese che utilizzano l’addebito bancario devono confermare la distinta ed effettuare il pagamento con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza, per evitare sanzioni.

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Versamento bollo auto

Entro il 31 agosto i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta e può essere effettuato tramite:

  • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet);
  • i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online;
  • le Delegazioni ACI;
  • i Punti vendita Mooney;
  • Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione;
  • i punti vendita Lottomatica;
  • le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio;
  • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.);
  • l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

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Superbollo

Sempre il 31 agosto scade il versamento del superbollo, l’addizionale erariale alla tassa automobilistica per i proprietari di autoveicoli con potenza superiore a 185kw. La scadenza va osservata per chi ha il bollo in scadenza a luglio ed è residente in Regioni che non hanno stabilito termini diversi: in questi casi scatta il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Si azzera del tutto al raggiungimento dei vent'anni dalla data di costruzione.

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Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

Il 31 agosto scade la trasmissione telematica della dichiarazione Iva Ioss relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

 

Per approfondire: Agenzia delle Entrate, in arrivo 11 milioni di cartelle per recupero crediti: cosa sapere

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