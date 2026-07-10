Il processo di digitalizzazione della riscossione è destinato a rafforzarsi ulteriormente e, dal 2027, è previsto anche il definitivo superamento dei pagamenti in contanti agli sportelli. In questo scenario diventa sempre più importante conoscere i propri diritti e verificare tempestivamente la correttezza degli atti ricevuti, così da tutelare sia il patrimonio personale sia quello dell'attività professionale o imprenditoriale.