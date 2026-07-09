Può accadere che, successivamente all’invio della dichiarazione, il contribuente si accorga che i dati inviati siano errati o incompleti. Tramite l’applicazione web è possibile annullare il modello Redditi già inviato e presentare una nuova dichiarazione, con l’accortezza che tutti i dati inseriti dal contribuente all’interno del modello saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione così come inizialmente precompilata dall’Agenzia. Se non è stato predisposto un modello F24, entro il 15 ottobre 2026 è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi a esso collegati) già inviato. Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio. Per inviare la nuova dichiarazione bisogna attendere 24/48 ore dall’annullamento. Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo”, entro il 2 novembre 2026, per modificarli o integrarli. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.