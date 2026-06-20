A maggio, il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1%. A indicarlo è l'Abi - Associazione Bancaria Italiana - nel rapporto mensile.