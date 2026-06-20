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Abi, accelerano i prestiti a famiglie e imprese ai massimi dal 2022

Economia
©Ansa

Restano invariati al 4,04% i tassi sui prestiti in essere, mentre quelli sui nuovi finanziamenti alle imprese scendono al 3,51%. In lieve rialzo i nuovi mutui, al 3,49% pur restando sotto i livelli del 2023

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A maggio, il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1%. A indicarlo è l'Abi - Associazione Bancaria Italiana - nel rapporto mensile.

Andamento dei tassi medi e mutui in lieve rialzo

Resta invariato al 4,04% il tasso medio sui prestiti in essere, sui massimi da maggio 2025. Il tasso sui nuovi finanziamenti alle imprese scende al 3,51% (3,56% ad aprile; 5,45% a dicembre 2023). Il tasso medio sui nuovi mutui sale al 3,49% a maggio dal 3,47% del mese precedente, in calo rispetto al 4,42% registrato a dicembre 2023.

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