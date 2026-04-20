Prestiti ancora in crescita, cala il tasso sui mutui per la casa

L’Associazione bancaria italiana (Abi) è un'associazione volontaria di banche e intermediari finanziari, che opera per promuovere la cultura della legalità, della sana e prudente gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori etici e sociali, dei comportamenti ispirati ai principi della corretta imprenditorialità e di realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.

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