La morte di Tupac Shakur, una delle figure simbolo dell'hip-hop degli anni Novanta, è diventata uno dei momenti più emblematici della storia della musica rap: ecco che cosa è successo quella notte

Dopo quasi trent’anni, l’omicidio di Tupac Shakur ha finalmente un colpevole. Duane “Keffe D” Davis, ex leader di una gang di Los Angeles, è stato riconosciuto colpevole dalla giuria di Las Vegas per la morte del rapper, ucciso a 25 anni in una sparatoria nel settembre 1996. Davis, che secondo l’accusa orchestrò l’attacco pur non essendo l’uomo che fece fuoco, ha già annunciato che farà ricorso contro la condanna.

Tupac Shakur, conosciuto anche come 2Pac o Makaveli, è stato uno dei rapper più influenti di sempre e una delle figure simbolo dell’hip-hop degli anni Novanta. La sua morte, avvenuta all’apice della sua carriera, è diventata uno degli omicidi più noti e a lungo irrisolti della storia della musica.