Tupac Shakur, nuovi sviluppi per l'uomo sospettato di omicidio

Il 17 febbraio un giudice ha respinto la richiesta di Duane “Keffe D” Davis, 62 anni, l’uomo accusato di aver avuto un presunto ruolo nell'omicidio della leggenda dell’hip-hop Tupac Shakur avvenuto nel 1996, di impedire l’ammissibilità delle prove che, secondo lui, sarebbero state ottenute tramite una perquisizione notturna illegale. Come riporta Rolling Stone, gli avvocati William Brown e Robert Draskovich hanno sostenuto negli atti processuali che gli investigatori avessero presentato nella richiesta di mandato di perquisizione un “ritratto fuorviante” dell’uomo, che avrebbero descritto ingiustamente come uno spacciatore di sostanze stupefacenti potenzialmente armato e pericoloso che avrebbe potuto provocare uno scontro con la polizia e mettere a rischio i vicini. Al contrario, la difesa ha sostenuto che Davis fosse soltanto un nonno in pensione sopravvissuto a un tumore che “ha collaborato educatamente” alla perquisizione avvenuta nel luglio 2023 e al suo successivo arresto nel settembre dello stesso anno. Secondo i legali, all’epoca l’uomo stava conducendo una vita tranquilla insieme alla moglie in un sobborgo di Las Vegas e avrebbe solo chiesto la presenza di un avvocato prima di parlare con la polizia. La difesa ha aggiunto che proprio la polizia avrebbe in seguito messo in atto “omissioni strategiche”, descrivendo David come “un criminale più volte condannato” con un arresto per possesso di arma da fuoco, senza però evidenziare che le condanne per droga risalivano a 25 anni prima e che il suddetto arresto, avvenuto otto anni prima, non era infine sfociato in una condanna. Gli avvocati hanno inoltre dichiarato che Davis avrebbe abbandonato il traffico di droga nel 2008 e che, nei 10 anni successivi, avrebbe lavorato legalmente come ispettore in una raffineria di petrolio. In conclusione, l’immagine dell’uomo descritta per ottenere il mandato “assomigliava poco alla realtà”.

LA PERQUISIZIONE NOTTURNA Nella richiesta di mandato di perquisizione, il detective della polizia metropolitana di Las Vegas Clifford Mogg aveva spiegato che gli agenti avrebbero cercato di procedere di notte per sfruttare il buio e così "circondare e mettere in sicurezza" la casa di Duane "Keffe D" Davis. In tal modo, se l'uomo o altre persone all'interno dell'abitazione avessero cercato di "barricarsi", gli agenti avrebbero potuto evacuare le case vicine "con la minima esposizione ai residenti", una motivazione di sicurezza che, però, gli avvocati della difesa William Brown e Robert Draskovich riterrebbero insensata per le maggiori probabilità della presenza dei vicini nelle loro case proprio durante la notte.