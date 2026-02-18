Angelus Tenebrarum, l’horror di Dario Germani arriva al cinema

Dal 23 febbraio arriva in sala Angelus Tenebrarum, nuovo film horror diretto da Dario Germani e distribuito da World Movies. La storia segue Erika, sconvolta dalla morte del fratello e vittima di una presenza oscura che un sacerdote tenta di affrontare attraverso un esorcismo. Girato tra Ungheria, Malta, Tunisia e Roma e realizzato con la consulenza di un vero esorcista, il film abbandona il gore per esplorare la paura spirituale e il Male originari

Angelus tenebrarum è un’immersione in fotogrammi nei territori del maligno che rappresenta per Germani il proseguimento del suo personale percorso nell’ambito dell’horror, genere che ha già affrontato attraverso Antropophagus II , Antropophagus: Le origini , The slaughter – La mattanza , Revival , L’isola maledetta e Lettera H , quest’ultimo ispirato ai fatti di cronaca nera legati al Mostro di Firenze.

Il regista dichiara: “Con Angelus tenebrarum mi sono cimentato in un genere di film che non lasciava spazio alla mia creatività collaudata: quella della messa in scena degli effetti gore. Ho invece dovuto fare i conti con la paura più nascosta, il dubbio che ci sia veramente qualcosa di non palesato ma più terribile del villain violento e sanguinario. Insieme allo sceneggiatore Giacomo Ferraiuolo abbiamo studiato gli esorcismi paleocristiani e le particolarità sul tema possessione nei luoghi dove andavamo a girare. Infatti, il film ha scene in Ungheria, dove si svolge la maggior parte della storia, a Malta, dove si tengono gli esorcismi, in Tunisia e a Roma, centro della cristianità. Insieme all’attrice protagonista Ilde Mauri, inoltre, siamo andati a confrontarci con un vero esorcista riconosciuto dalla Chiesa, il quale ci ha fornito le linee guida della pratica di esorcismo dandoci la validità della nostra messa in scena. Ho cercato poi di conferire la spettacolarità necessaria portando gli esorcismi a giorno e su una scogliera a Malta, trasferendo così alla luce del sole ciò che si è sempre raccontato in notturna”.

Sceneggiato da Giacomo Pio Ferraiuolo, Angelus tenebrarum vede protagonisti Ilde Mauri, Ermanno De Biagi e Giuditta Niccoli, all’interno di un cast comprendente Klara Gonda, Robert Madison, Mario De Candia, Beatrice Simonetti, Daniel Franchi, Veronica Egidi, Ilio Vannucci, Giada Orlandi e lo stesso Germani nel ruolo di Alexander.

Dario Germani si occupa anche della fotografia, mentre le scenografie sono di Alessandra Martelli, i costumi di Antonella Balsamo e Federico Pinna, le musiche di Simone Pastore e gli effetti speciali di trucco di David Bracci, con montaggio a cura di Lorenzo Fanfani e VFX di Flat Parioli.

Dal 23 Febbraio 2026 al cinema, Angelus tenebrarum è distribuito da World Movies.