Antropophagus – Le origini, la recensione del film horror

Il cult horror Antropophagus, diretto da Joe D’Amato nel 1980, rivive con Le origini, prequel-sequel firmato da Dario Germani e ora in sala. Un viaggio tra sangue, genealogia e incubi familiari, che omaggia il mito di Aristide Massaccesi e ne reinterpreta la ferocia. Il Male scorre nella carne e nel tempo, in un horror viscerale dove il cuore rivelatore batte ancora, e il mostro – forse – ha il nostro stesso volto. Famiglia, fame e memoria: la cena è servita

C’è un sangue che non si lava via. Resta sotto le unghie, nei corridoi della memoria, nei sogni disturbati da luci al neon e bambini che non tornano mai.

Quel sangue ha un nome antico: Antropophagus. Un film del 1980 diretto da Joe D’Amato, diventato leggenda VHS tra adolescenti pallidi e ossessioni proibite.

Ora, nel 2025, quel mito ritorna. Ma non come remake, non come feticcio: come eredità. Come linfa che scorre ancora, clandestina e contaminata, tra le vene del cinema di genere italiano.

LA Trama di Antropophagus – Le origini: sangue, famiglia e memoria Antropophagus – Le origini, diretto da Dario Germani e prodotto da Flat Parioli, è attualmente in sala, dopo essere stato finalista allo Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles, uno dei principali festival horror del mondo.

È un horror italiano che affonda nelle radici del mito, ma lo riscrive in chiave contemporanea. Un prequel e sequel allo stesso tempo, che scava nella carne e nel tempo, nella memoria e nel corpo. Una storia di famiglia, violenza, trasmissione e fame. Fame vera. Fame antica. La protagonista è Hanna (una intensa Valentina Corti), donna incinta e smarrita, che fugge in Ungheria dopo essere sospettata dell’omicidio del compagno.

Cerca rifugio dal cugino Hugo (Salvatore Li Causi), ma a volte, quando cerchi riparo, trovi la tana del male.

E così il passato, custodito nei muri e nei nomi, riemerge.

La genealogia cannibale dei Wortmann – Klaus, Hugo, Hanna – si svela in una spirale di sangue, carne e destini incatenati. Approfondimento Antropophagus: Le origini, l'horror arriva al cinema dal 28 luglio

Dario Germani tra Antropophagus II e Le origini: dichiarazione d’estetica e d’intenti Germani, che già nel 2022 aveva firmato Antropophagus II, dichiara: “Mi era già stato chiesto di dare un seguito ad Antropophagus, ma sentivo il bisogno di tornare all’origine, legandomi in uno stretto nodo con il film del 1980. Ho voluto raccontare il ‘mostro’ nella normalità, il vicino di casa schivo ma educato, e la mostruosità del legame di sangue.” L’orrore, dunque, non ha zanne né artigli: ha occhi quieti, educazione, e un albero genealogico.

Anche i cannibali hanno iniziato da piccoli, ci ricorda il film. Hanno cominciato per necessità. Poi hanno scoperto che il corpo dell’altro è ricordo, nutrimento, consolazione.

I flashback ci portano a Budapest tra il 1948 e il 1965 , tra fame e disperazione. Qui nasce il culto del nutrirsi: non come follia, ma come risposta concreta alla fame, alla guerra, alla solitudine. Il formato 1:66, identico a quello dell’originale, non è solo un omaggio visivo: è una dichiarazione di poetica. “Non si sviluppa troppo in orizzontale – spiega Germani – mantiene la verticalità a cui oggi siamo abituati. Tutto è più centrato e immediato, non permette la deconcentrazione.” La scelta estetica diventa struttura mentale. La regia incastra, chiude, isola.

La fotografia, firmata dallo stesso Germani, è secca, geometrica, ipnotica.

Gli effetti speciali di David Bracci restituiscono un gore carnale, concreto, mai decorativo. Il sangue è sangue. La carne è carne. La ferita è reale. Approfondimento Gli ultimi di noi, il docufilm con Sergio Martino e Ruggero Deodato

Nel Ministero dell’Inferno: liturgie visive, suoni sacrificali e cocktail da bere al buio Tra catacombe, club sotterranei chiamati AlterEgo, canti gregoriani rielaborati e ottetti elettronici, si palesa un Ministero dell’Inferno perpetuo: un luogo dove la famiglia si trasforma in altare e la cena diventa rito sacrificale.

La colonna sonora firmata da Cezame dialoga perfettamente con le scenografie claustrofobiche di Antonio Di Giovanni e i costumi rituali di Antonella Balsamo. Il male apparecchia la tavola.

E stavolta, il diavolo fa le pentole e pure i coperchi.

Signore e signori, il pranzo – e financo il delirio – è servito. È in quel momento che si può accompagnare la visione con un Red Heir, un cocktail d’autore pensato per questo film: vermouth rosso, mezcal affumicato, barbabietola e aceto balsamico.

Un brindisi alla genealogia.

Un sorso alla memoria.

Non disseta: risveglia. È un bicchiere da bere al buio, con la televisione accesa e le pareti che sudano. E quando Hanna capisce, non fugge: guarda.

Si specchia. Si trasforma.