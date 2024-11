Gli ultimi di noi, il docufilm con Sergio Martino e Ruggero Deodato

Dopo la visione, vorresti che Gli ultimi di noi (disponibile in streaming sulle principali piattaforme) durasse di più. Sarebbe stato meraviglioso se fosse stata una docuserie, magari in otto episodi. Perché non ci si stanca di ascoltare Sergio Martino e Ruggero Deodato, due titani del cinema italiano di genere, così vicini per talento e ingegno, eppure così lontani come indole e carattere. È un piacere raro assistere al loro incontro. Parimenti a I Duellanti di Ridley Scott si confrontano sfidano, si punzecchiano, sempre con le armi dell’ironia e dell’intelligenza di cui entrambi sono decisamente dotati. E alla fine a vincere è l’amicizia che lega i due cineasti. Un sentimento vero senza smancerie o sdilinquimenti. L’ altra nota di merito dell’opera diretta con passione e capacità da Giorgio Bruno è quello di trasportarci nell’età dell’oro del cinema italiano. Un tempo in cui si producevano schidionate di pellicole nostrane e il pubblico si scapicollava a vederle. Le sale erano piene e il regista in incognito si sedeva defilato in poltrona per scoprire la reazione dello spettatore. Un universo meravigliosamente analogico. Un’epoca arcadica in cui il nostro Paese rappresentava la seconda cinematografia al mondo dopo quella americana. Erano anni in cui poteva accadere che Martino fosse chiamato a Hong Kong per girare un lungometraggio con Bruce Lee. Poi non se ne fece nulla. Ma non importa. Come suggerisce il celebre verso di Tennyson: ”È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato”.