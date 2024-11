L’allenatore nel pallone, Lino Banfi e Urs Althaus si riuniscono

Il famoso attore pugliese che ha interpretato l’indimenticabile mister Oronzo Canà e l’attore, ex modello e imprenditore svizzero - conosciuto in Italia soprattutto per l'interpretazione dell'attaccante brasiliano Aristoteles nel film "L'allenatore nel pallone, appunto - si sono ritrovati al ristorante. Una reunion inaspettata che ha mandato in visibilio i fan. Hanno condiviso sui social un video in cui Banfi ripropone la mitica scena della ninna nanna che suo personaggio cantava al calciatore brasiliano



Lino Banfi e Urs Althaus si riuniscono, regalando ai fan una reunion inaspettata e molto emozionante del film cult L’allenatore nel pallone.

Il famoso attore di Andria, Puglia, che ha interpretato l’indimenticabile Oronzo Canà e l’attore, ex modello e imprenditore svizzero - conosciuto in Italia soprattutto per l'interpretazione dell'attaccante brasiliano Aristoteles nel film L'allenatore nel pallone, appunto - si sono ritrovati al ristorante. Un ricongiungimento che nessuno si sarebbe aspettato e che, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, ha mandato in visibilio i fan. È stato condiviso sui social un video (che potete guardare in fondo a questo articolo) in cui Lino Banfi ripropone la mitica scena della ninna nanna che il suo personaggio cantava ad Aristoteles, il calciatore brasiliano, una mossa per allontanare la saudade (l’atteggiamento di nostalgico rimpianto) del Brasile.

La reunion tra i due è riuscita a ricreare perfettamente quell'atmosfera pazzesca che nel 1984 consacrò al successo la commedia diretta da Sergio Martino, film cult sulla vita calcistica del nostro Paese. E lo stesso Martino presenziava alla "carrambata", come vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi. Potete guardare il video in cui Lino Banfi alias Oronzo Canà canta ancora una volta la ninna nanna a Urs Althaus aka Aristoteles nella clip che trovate in fondo a questo articolo.



Il video di Banfi e Althaus è diventato virale

Non stupisce il fatto che il video condiviso nelle scorse ore in rete sia diventato virale, collezionando migliaia di visualizzazioni e tantissimi commenti. Nelle immagini che sono state riprese nel ristorante di Banfi, vediamo l'attore pugliese intento a cantare la ninna nanna entrata nel mito. “Mamma mia, quanto tempo è passato!", ha poi esclamato mentre riproponeva la ninna nanna. Presente anche il regista Sergio Martino Non è mancato all’appello il regista, Sergio Martino: anche lui era presente al tavolo con Lino Banfi e Urs Althaus.

Il commento scherzoso e ironico fa riferimento alla sua età di 86 anni, infatti Martino dice con ironia: “Per me, ormai, ci vuole solo la ninna nanna". Urs Althaus, l’attore interprete di Aristoteles, era molto emozionato, come del resto lo stesso Banfi e tutti i fan suoi e del suo mitico Oronzo.

Ex modello svizzero, Urs Althaus oggi ha 68 anni. Nel film interpreta Aristoteles, un giovane calciatore brasiliano molto talentoso ma anche tanto ma tanto malinconico. Ed è per questo che le attenzioni paterne del mister Oronzo Canà aumentano a dismisura nei suoi confronti, tanto da cantargli appunto la ninna nanna per farlo addormentare, come farebbe una mamma, un papà o una balia… “Althaus, determinato e slanciato, incarnava perfettamente l’immagine del campione esotico che avrebbe salvato la Longobarda nella sua incursione in serie A”, si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore da La Gazzetta dello Sport.

Il film L'allenatore nel pallone

Uscito nel 1984, L'allenatore nel pallone è immediatamente diventato un film di culto, entrando a pieno titolo nella storia della commedia italiana. La pellicola racconta le divertentissime “gesta” dell’allenatore Oronzo Canà, interpretato da un Banfi in stato di grazia. Anzi: in stato di Oronzo. Costui viene chiamato a salvare la Longobarda nella sua prima stagione in Serie A.

“La trama ruota intorno ai paradossi e alle difficoltà di un calcio provinciale, popolato da personaggi caricaturali e da situazioni divertenti”, si legge su La Gazzetta dello Sport. Oltre a Lino Banfi e Urs Althaus, il cast comprendeva il compianto Camillo Milli, il caratterista che si è spento a 92 anni nel gennaio 2022 (che, oltre ad aver lavorato con Banfi in L’allenatore nel pallone, aveva condiviso il set anche con Paolo Villaggio in Fantozzi contro tutti, con Alberto Sordi in Il Marchese del Grillo e con Nanni Moretti in Habemus Papa, tra gli altri). Milli in questa commedia recita nei panni del presidente Borlotti. Anche il duo comico Gigi e Andrea è ben presente nel film, con le loro imprescindibili gag. Presenti anche tanti camei di vere leggende del calcio come Zico, Carlo Ancelotti, Aldo Biscardi, Giampiero Galeazzi e tanti altri. Potete guardare il video in cui Lino Banfi alias Oronzo Canà canta ancora una volta la ninna nanna a Urs Althaus aka Aristoteles nella clip che trovate di seguito.



