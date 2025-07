Antropophagus: Le origini – al cinema dal 28 luglio il nuovo horror tra sangue, mito e famiglia

Dario Germani torna a esplorare l’universo disturbante e sanguinolento di Antropophagus, firmando un nuovo capitolo che è insieme prequel e sequel del celebre cult horror di Joe D’Amato (1980). Antropophagus: Le origini debutterà nei cinema italiani il 28 luglio 2025, distribuito da Flat Parioli, dopo essere stato tra i finalisti dello Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles.

La storia segue Hanna (Valentina Corti), accusata dell’omicidio del marito e costretta a fuggire in Ungheria. In cerca di protezione per il figlio che porta in grembo, si affida al cugino Hugo (Salvatore Li Causi), finendo però invischiata in una spirale di violenza e sangue che affonda le radici in un passato oscuro e in una discendenza mostruosa.