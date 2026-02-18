Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jazz Open Modena, una settimana di musica senza confini

Musica
Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

La rassegna che invaderà la città estense si svolgerà tra Piazza Roma e il Baluardo dal 13 al 18 luglio: tra i protagonisti Diana Krall, Moby, Jean-Michel Jarre e Luca Carboni. Intanto al Museo Enzo Ferrari c'è The Greatest Hits - Music Legends and their Ferraris, una mostra immersiva che accoglie Ferrari legate a leggende, da Eric Clapton a Nick Mason fino a J Balvin. IL RACCONTO

Modena si fa leggenda e per accompagnarci in questo fantastico viaggio sceglie una epica (ed epocale) citazione di Quincy Jones che, tradotta, recita non puoi mettere lo stile in una scatola la musica è un viaggio di libertà. A ospitare la narrazione è il Museo Enzo Ferrari di Modena, una "macchina" da circa 900mila presenze l'anno che ospita The Greatest Hits - Music Legends and their Ferraris, una mostra immersiva che accoglie Ferrari appartenute a leggende, dunque si va dalla 250 GTO di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd alla one-of SP12 di Eric Clapton, dalla 250 GT Lusso di Herbert Von Karajan fino alla 512 TR di J Balvin. Scesi dalla Ferrari il sogno si sposta in altri due luoghi iconici di Modena, ovvero Piazza Roma e il Baluardo dove andrà in scena, dal 13 al 18 luglio, il Jazz Open Modena. D'altra parte il maestro Von Karajan diceva che il motore della Ferrari genera musica.

PIAZZA ROMA E IL BALUARDO I LUOGHI DEL JAZZ OPEN

Modena caput Europa dunque grazie a una programmazione che di certo attirerà un pubblico internazionale per la sua proposta: la centralissima e suggestiva Piazza Roma può ospitare fino a 6.500 persone mentre in quel prezioso scrigno che si chiama Baluardo ne possono entrare circa duecento, moltiplicando il concetto di accoglienza ed esclusività: lì si terranno i live che rispecchiano l'anima più profonda del Jazz. E' un city Festival che coinvolgerà la citta anche in futuro, il Jazz è alla base di tutti i generi musicali e da qui ci si allarga, viene definito Open proprio perché non si concede limiti. Al Giardino Ducale Estense andranno in scena appuntamenti gratuiti. Il debutto è affidato, lunedì 13 luglio, a Diana Krall e Gregory Porter mentre al Baluardo ci sarà Emma Smith. Martedì 14 Moby in piazza e Francesca Tandoi al Baluardo; mercoledì 15 Parov Stella e Meute in Piazza Roma e Andrea Sabatino al Baluardo; giovedì 16 due artisti fantastici, per quella che si preannuncia come una serata magica: sul palco di piazza Roma saliranno Jamie Cullum e Joss Stone mentre al Baluardo mostrerà la sua arte Mammal Hands. Il ritorno di Luca Carboni a Modena caratterizza il venerdì 17 cui si aggiunge, al Baluardo, Aaron Parks; gran finale sabato 18 col visionario Jean-Michel Jarre mentre la chiusura al Baluardo è affidata a Hervé Samb & Band.

Approfondimento

SoundCloud Intelligence 2026 il futuro del mainstream musicale in dati
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

Grammy Awards 2026, le foto della cerimonia

Trevor Noah ha condotto per la sesta e ultima volta i Grammy Awards. Musica, appelli e omaggi hanno riempito la serata in scena a Los Angeles. Lady Gaga ha proposto una versione rock di 'Abracadabra', Kendrick Lamar è risultato l’artista più premiato, Yungblud ha ricordato Ozzy Osbourne e Lauryn Hill ha fatto ritorno a distanza di ventisette anni dalla vittoria della statuetta Album of the Year. Ecco i momenti salienti della 68esima edizione della cerimonia di premiazione

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Angelus Tenebrarum, l’horror di Dario Germani arriva al cinema

Cinema

Dal 23 febbraio arriva in sala Angelus Tenebrarum, nuovo film horror diretto da Dario Germani e...

Alessandra Mastronardi compie 40 anni, i migliori film e le serie tv

Spettacolo

Napoletana classe 1986, Alessandra Mastronardi compie 40 anni il 18 febbraio 2026. Il suo ultimo...

13 foto

Jazz Open Modena, una settimana di musica senza confini

Fabrizio Basso

Tupac Shakur, nuovi sviluppi per l'uomo sospettato di omicidio

Spettacolo

Un giudice ha respinto la richiesta di Duane “Keffe D” Davis, 62 anni,...

New York Fashion Week, trend dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-27

Spettacolo

Sartorialità e sperimentazione, per donne con carattere, che non si accontentano di un guardaroba...

14 foto

Spettacolo: Per te