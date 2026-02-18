Jazz Open Modena, una settimana di musica senza confini

Modena si fa leggenda e per accompagnarci in questo fantastico viaggio sceglie una epica (ed epocale) citazione di Quincy Jones che, tradotta, recita non puoi mettere lo stile in una scatola la musica è un viaggio di libertà. A ospitare la narrazione è il Museo Enzo Ferrari di Modena , una "macchina" da circa 900mila presenze l'anno che ospita The Greatest Hits - Music Legends and their Ferraris , una mostra immersiva che accoglie Ferrari appartenute a leggende, dunque si va dalla 250 GTO di Nick Mason , batterista dei Pink Floyd alla one-of SP12 di Eric Clapton , dalla 250 GT Lusso di Herbert Von Karajan fino alla 512 TR di J Balvin . Scesi dalla Ferrari il sogno si sposta in altri due luoghi iconici di Modena, ovvero Piazza Roma e il Baluardo dove andrà in scena, dal 13 al 18 luglio, il Jazz Open Modena . D'altra parte il maestro Von Karajan diceva che il motore della Ferrari genera musica.

PIAZZA ROMA E IL BALUARDO I LUOGHI DEL JAZZ OPEN

Modena caput Europa dunque grazie a una programmazione che di certo attirerà un pubblico internazionale per la sua proposta: la centralissima e suggestiva Piazza Roma può ospitare fino a 6.500 persone mentre in quel prezioso scrigno che si chiama Baluardo ne possono entrare circa duecento, moltiplicando il concetto di accoglienza ed esclusività: lì si terranno i live che rispecchiano l'anima più profonda del Jazz. E' un city Festival che coinvolgerà la citta anche in futuro, il Jazz è alla base di tutti i generi musicali e da qui ci si allarga, viene definito Open proprio perché non si concede limiti. Al Giardino Ducale Estense andranno in scena appuntamenti gratuiti. Il debutto è affidato, lunedì 13 luglio, a Diana Krall e Gregory Porter mentre al Baluardo ci sarà Emma Smith. Martedì 14 Moby in piazza e Francesca Tandoi al Baluardo; mercoledì 15 Parov Stella e Meute in Piazza Roma e Andrea Sabatino al Baluardo; giovedì 16 due artisti fantastici, per quella che si preannuncia come una serata magica: sul palco di piazza Roma saliranno Jamie Cullum e Joss Stone mentre al Baluardo mostrerà la sua arte Mammal Hands. Il ritorno di Luca Carboni a Modena caratterizza il venerdì 17 cui si aggiunge, al Baluardo, Aaron Parks; gran finale sabato 18 col visionario Jean-Michel Jarre mentre la chiusura al Baluardo è affidata a Hervé Samb & Band.