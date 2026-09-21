Usa, Trump prepara sanzioni contro la Corte penale internazionale

Le misure vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la Cpi dopo un periodo di grazia, impedendole di operare in dollari e isolandola dal sistema finanziario globale. Finora Washington aveva colpito singoli funzionari, ma il nuovo piano prenderebbe di mira direttamente l'istituzione

Le misure previste e gli effetti sul funzionamento della Corte

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le sanzioni vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la Cpi dopo un periodo di grazia di sei-sette mesi. Il provvedimento, se confermato, impedirebbe alla Corte di operare in dollari e la escluderebbe di fatto da una parte rilevante del sistema finanziario globale. Finora Washington aveva colpito singoli giudici e funzionari: ad agosto sono state imposte misure anche alla giudice giapponese e presidente, Tomoko Akane. Il nuovo piano segnerebbe un salto di livello, con sanzioni dirette all'istituzione.