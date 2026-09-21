Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Trump prepara sanzioni contro la Corte penale internazionale

Mondo

Le misure vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la Cpi dopo un periodo di grazia, impedendole di operare in dollari e isolandola dal sistema finanziario globale. Finora Washington aveva colpito singoli funzionari, ma il nuovo piano prenderebbe di mira direttamente l'istituzione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'amministrazione Trump si prepara a varare sanzioni di ampia portata contro la Corte penale internazionale, in quella che fonti statunitensi definiscono una sgnificativa escalation dello scontro con l'istituzione. La decisione arriva dopo l'emissione del mandato di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Le misure previste e gli effetti sul funzionamento della Corte

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le sanzioni vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la Cpi dopo un periodo di grazia di sei-sette mesi. Il provvedimento, se confermato, impedirebbe alla Corte di operare in dollari e la escluderebbe di fatto da una parte rilevante del sistema finanziario globale. Finora Washington aveva colpito singoli giudici e funzionari: ad agosto sono state imposte misure anche alla giudice giapponese e presidente, Tomoko Akane. Il nuovo piano segnerebbe un salto di livello, con sanzioni dirette all'istituzione.

Leggi anche

Gli Usa impongono sanzioni contro la presidente della Cpi

Lo scontro dopo i mandati su Netanyahu e Gallant

La tensione è aumentata dopo i mandati emessi contro Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella Striscia di Gaza. Israele contesta la giurisdizione della Corte e respinge le accuse, mentre Washington ha intensificato le pressioni sull'istituzione.

Potrebbe interessarti

Israele, Netanyahu teme mandato arresto da Corte penale internazionale

Mondo: Ultime notizie

Guerra Iran, Nyt: "Trump blocca in extremis attacco agli Houthi". LIVE

live Mondo

Secondo il Nyt, il presidente Usa ha deciso di non unirsi all'Arabia Saudita e di non colpire gli...

Russia, il partito di Putin vince il voto per rinnovo della Duma. LIVE

live Mondo

La Commissione Elettorale Centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni...

Donald Trump incontra Xi e i Paesi del Golfo. I dossier sul tavolo

Mondo

Nei prossimi giorni il presidente statunitense ha in programma alcuni impegni fondamentali per...

Elezioni Germania: Afd prima in Pomerania, la Linke vince a Berlino

Mondo

L'ultimo voto del 2026 cambia gli equilibri politici tedeschi. Afd vince nel...

Ucraina, missili sulla Russia nel giorno del voto: due morti

Mondo

Il burning day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della...

Mondo: I più letti