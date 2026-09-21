Le autorità locali hanno segnalato il rischio di forti precipitazioni soprattutto nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale). Dujuan è il 25esimo tifone del 2026 nel Paese e ha anche già causato disagi ai trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali e alla cancellazioni di diversi voli aerei

Allarme in Giappone dove un tifone si sta dirigendo verso la costa pacifica del Paese. Gli esperti dell'Agenzia meteorologica locale, infatti, hanno lanciato un'allerta per l'arrivo di forti piogge, venti e frane. Secondo la stessa Agenzia, al centro dell'attenzione c'è il tifone Dujuan, previsto in arrivo vicino alla penisola di Boso, nella prefettura di Chiba (a est di Tokyo), proprio in queste ore.

Forti precipitazioni attese

Gli esperti hanno segnalato il rischio di forti precipitazioni soprattutto nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale). Dujuan è il 25esimo tifone del 2026 nel Paese e ha anche già causato disagi ai trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali e potrebbe causare ritardi e cancellazioni ai servizi dei treni ad alta velocità che collegano Tokyo al Giappone occidentale nel corso della giornata odierna.

Raffiche di vento a 198 km/h

Stando poi, ancora, alle previsioni dell'Agenzia, sono previste in queste ore raffiche di vento massime di 198 km/h e pioggia fino a 350 millimetri nella regione del Tokai, 300 mm nella regione del Kanto e nell'arcipelago di Izu, e 200 mm nella regione del Tohoku (Giappone nord-orientale).