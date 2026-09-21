Giappone, tifone Dujuan in arrivo: previsti venti a 198 km/h. Centinaia di voli cancellatiMondo
Le autorità locali hanno segnalato il rischio di forti precipitazioni soprattutto nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale). Dujuan è il 25esimo tifone del 2026 nel Paese e ha anche già causato disagi ai trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali e alla cancellazioni di diversi voli aerei
Allarme in Giappone dove un tifone si sta dirigendo verso la costa pacifica del Paese. Gli esperti dell'Agenzia meteorologica locale, infatti, hanno lanciato un'allerta per l'arrivo di forti piogge, venti e frane. Secondo la stessa Agenzia, al centro dell'attenzione c'è il tifone Dujuan, previsto in arrivo vicino alla penisola di Boso, nella prefettura di Chiba (a est di Tokyo), proprio in queste ore.
Forti precipitazioni attese
Gli esperti hanno segnalato il rischio di forti precipitazioni soprattutto nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale). Dujuan è il 25esimo tifone del 2026 nel Paese e ha anche già causato disagi ai trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali e potrebbe causare ritardi e cancellazioni ai servizi dei treni ad alta velocità che collegano Tokyo al Giappone occidentale nel corso della giornata odierna.
Raffiche di vento a 198 km/h
Stando poi, ancora, alle previsioni dell'Agenzia, sono previste in queste ore raffiche di vento massime di 198 km/h e pioggia fino a 350 millimetri nella regione del Tokai, 300 mm nella regione del Kanto e nell'arcipelago di Izu, e 200 mm nella regione del Tohoku (Giappone nord-orientale).
Centinaia di voli cancellati
Intanto è stato segnalato che la velocità del vento del tifone ha raggiunto i 144 Km/h mentre la tempesta si trovava a circa 110 Km da Hachijojima, una delle isole più remote di Tokyo. Data la situazione, oltre 4.000 abitazioni a Chiba, vicino a Tokyo, sono rimaste senza elettricità, mentre la Jma e le autorità locali hanno avvertito i residenti del rischio di forti piogge e possibili frane. Japan Airlines, nel frattempo, ha cancellato 120 voli nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ha cancellato, a sua volta, altri 140 voli nazionali.
Lo stop alle ferrovie e agli eventi
Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno, contestualmente, sospeso il servizio su alcune tratte. E il Tokyo Game Show, una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo cominciata giovedì scorso, è stato sospeso ed annullato prima della sua fine naturale. Sono stati cancellati anche un importante festival musicale all'aperto e una partita di baseball, entrambi in programma a Chiba.
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