Gli atleti della Pro Recco si sono fatti fotografare a piedi scalzi e in calottina nel traffico di Shibuya. La trovata social però ha scatenato anche critiche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Hanno passeggiato per le strade di Tokyo, nell’iconico e affollatissimo quartiere di Shibuya, come dei turisti internazionali, ma in costume, calottina e senza niente ai piedi: i giocatori di pallanuoto della famosa squadra ligure Pro Recco Water Polo hanno sfilato su una passerella diversa e curiosa, fotografati dai passanti incuriositi.

Le motivazioni dell’episodio a Shibuya Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club con un post dalla didascalia: "An iconic stop in Tokyo". Su una delle strade più affollate al mondo, la squadra ha attraversato le strisce pedonali insieme alla marea umana che si riversa ogni giorno in quell'area. I giocatori però si sono subito fatti riconoscere per l’insolito dress-code, con costume, calottina e a piedi scalzi, come se fossero appena usciti dall’acqua. La squadra di pallanuoto, campione italiana in carica, è impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre e che terminerà il prossimo 18 settembre. I giocatori, che sono stati già negli Usa, hanno fatto tappa anche a Shangai mentre in questi ultimi giorni sono nel Sol Levante. Il programma ha previsto esibizioni ed incontri pubblici su invito delle federazioni locali per esibizioni e amichevoli: l'obiettivo è promuovere la pallanuoto nei due Paesi dopo questo sport non è radicato.

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