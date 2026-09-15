Il Giappone raggiunge la cifra record di oltre 107mila centenari

Il record è stato diffuso dal ministero della Salute di Tokyo, spiegando che sull'Isola ne vivono attualmente 107.677, il numero più alto al mondo, di cui l'88% sono donne. Gli esperti attribuiscono la longevità dei giapponesi a diversi fattori, tra cui un'alimentazione sana e uno stile di vita attivo
Il numero dei centenari in Giappone supera per la prima volta la soglia dei 100.000, un record che si rinnova da 56 anni consecutivi, confermando il Paese come la società a più alta longevità femminile al mondo. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e del Welfare, a settembre le persone con più di 100 anni hanno raggiunto quota 107.677, con una crescita di 7.914 unità rispetto all'anno precedente. Le donne costituiscono l'87,6% del totale, con 94.298 persone. La persona più anziana del Paese in base al registro anagrafico aggiornato al primo settembre, è Fuyo Kishimoto, 114 anni, residente a Kyoto e nata il 20 dicembre 1911. Tra gli uomini il più longevo è Hikaru Kato, 112 anni, di Kumamoto, nato il 2 maggio 1914.
In Giappone primato grazie alle donne
Nel 1963, quando iniziò la rilevazione, i centenari in Giappone erano 153, sottolinea il ministero, e dal 1970 in poi il numero è cresciuto ogni anno: superata quota 1.000 nel 1981, 10.000 nel 1998 e 50.000 nel 2012. Nel 2025 la speranza di vita media era di 87,33 anni per le donne e di 81,35 per gli uomini. Nel confronto internazionale, il Giappone mantiene il primato assoluto grazie alle donne, mentre gli uomini sono stati superati da Svezia, Svizzera e Italia. La leadership mondiale giapponese, secondo gli esperti, è tradizionalmente attribuita a molteplici fattori: una dieta ricca di pesce, soia, verdure e tè verde, con basso consumo di carne rossa e grassi saturi; tassi di obesità tra i più bassi al mondo, circa il 5,6% rispetto al 37% degli Stati Uniti, bassa incidenza di cardiopatie ischemiche e tumori a seno e prostata, e livelli contenuti di fumo tra le donne.
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