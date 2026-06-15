Compleanno Trump, chi sono i leader più anziani e quelli più giovani del mondo?
Secondo una ricerca del Pew Research Center il presidente degli Stati Uniti, che lo scorso 14 giugno ha compiuto 80 anni, si colloca tra i leader nazionali più anziani al mondo. Dei 186 Stati membri delle Nazioni Unite, infatti, solo 16 hanno una guida con un'età maggiore del tycoon. Il primato di longevità spetta a Paula Biya del Camerun, 93 anni, che è anche tra i presidenti in carica da più tempo
- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha festeggiato gli 80 anni alla Casa Bianca con un evento di incontri di arti marziali miste. Secondo un'analisi del Pew Research Center il tycoon, al suo secondo mandato, si colloca tra i leader nazionali più anziani al mondo. Dei 186 Stati membri delle Nazioni Unite, solo 16 hanno una guida con un'età maggiore del leader repubblicano: ecco chi sono i primi 10 e, al lato opposto, i più giovani del mondo.
- Secondo l'analisi del Pew Research Center, sette dei dieci leader più anziani del mondo governano in Paesi che il Freedom House classifica come "non liberi", in base ai diritti politici e alle libertà civili di cui godono i cittadini. Tra loro c'è Yoweri Museveni, 81 anni, presidente dell'Uganda dal 1986.
- Joseph Nyumah Boakai, 81 anni, è il presidente della Liberia dal 22 gennaio 2024, quando è stato eletto dopo aver sconfitto alle elezioni l’avversario George Weah.
- Denis Sassou Nguesso, 82 anni, è presidente della Repubblica del Congo dal 1997.
- Nel 2017 Emmerson Mnangagwa, oggi 83 anni, è succeduto a Robert Mugabe alla guida dello Zimbabwe.
- Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 84 anni, guida dal 1982 la Guinea Equatoriale.
- Alassane Ouattara, 84 anni, è l'attuale presidente della Costa D'Avorio, incarico che ricopre dal 2010.
- Peter Mutharika, 85 anni, è dal 2025 presidente del Malawi, incarico che aveva già ricoperto tra il 2014 e il 2020.
- Re Salman dell'Arabia Saudita ha 90 anni. Il 23 gennaio 2015 è asceso al trono dell'Arabia Saudita dopo la morte del fratellastro, re Abd Allāh, ma ha ceduto gran parte del potere all'erede al trono Mohammad bin Salman Al Sa'ud, che dal 2022 è anche primo ministro del Paese.
- Al secondo posto nella graduatoria, sempre con 90 anni, c'è Mahmud Abbas, presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, dell'Autorità Nazionale Palestinese e dello Stato di Palestina.
- Il primato di longevità spetta a Paul Biya, 93 anni, presidente del Camerun dal novembre 1982. Giunto all'ottavo mandato dopo la vittoria alle elezioni del 2025, il leader africano è anche tra i capi di Stato non regnanti da più tempo al potere.
- Guardando dal lato opposto, il leader nazionale più giovane è il 36enne Balen Shah, primo ministro del Nepal.
- Ha invece 38 anni il primo ministro islandese, Kristrún Frostadóttir.
- Stessa età, 38 anni, ma con due mesi in più sulle spalle di Frostadóttir, per il presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré.