Secondo una ricerca del Pew Research Center il presidente degli Stati Uniti, che lo scorso 14 giugno ha compiuto 80 anni, si colloca tra i leader nazionali più anziani al mondo. Dei 186 Stati membri delle Nazioni Unite, infatti, solo 16 hanno una guida con un'età maggiore del tycoon. Il primato di longevità spetta a Paula Biya del Camerun, 93 anni, che è anche tra i presidenti in carica da più tempo