Tutto esaurito per l'evento di incontri di arti marziali miste che è costato finora sessanta milioni di dollari. Il programma odierno prevede inoltre una cerimonia privata riservata all'elite del movimento trumpiano. Trump e il suo staff sperano che lo show, che verrà trasmesso in diretta tv e in streaming, possa galvanizzare i giovani americani, quelli che hanno votato il tycoon riportandolo alla Casa Bianca ascolta articolo

Oggi il presidente Usa Donald Trump compie 80 anni e per festeggiarlo, sul prato della Casa Bianca, si terrà l'Ultimate Fighting Championship, una competizione di arti marziali miste con 14 star che si sfideranno in un'arena da 4mila spettatori. L'evento, costato 60 milioni di dollari, è legato alle celebrazioni per il 250 anniversario dell'indipendenza Usa ed è stato aspramente contestato dai critici che hanno puntato il dito contro la grave crisi economica innescata dal conflitto con l'Iran.

epaselect USA UFC WEIGH-IN - ©Ansa

A Washington oltre 125mila fan Maxischermi sono stati montati sul National Mall dove si stima arriveranno oltre 125.000 fan. Trump era famoso per la sua generale avversione ai compleanni già prima di diventare la persona più anziana in carica come presidente nella storia americana. Nel 2021, l'ex moglie, Ivana Trump, confessò che lui, i compleanni, in realtà "li odia". Ma nonostante questo, il presidente è diventato popolare anche per le sue celebrazioni sfarzose, sia dentro sia fuori dalla Casa Bianca. A rivaleggiare con la grandiosità di un incontro di arti marziali miste alla Casa Bianca è stata la parata militare organizzata dall'amministrazione Trump che l'anno scorso ha occupato il centro di Washington. Approfondimento Donald Trump compie 80 anni, la storia del 47° presidente Usa. FOTO

Tutto esaurito per l’incontro di arti marziali di quest’anno L'evento di incontri di arti marziali miste è costato finora sessanta milioni di dollari. L'idea è nata due anni fa quando Trump partecipò a una serata di Ufc al Madison Square Garden. Il tycoon venne accolto da applausi e da cori "Usa Usa" e quella notte lo convinse a organizzare una cosa simile anche alla Casa Bianca. L'evento vedrà combattenti affrontarsi sul ring montato dentro un gigantesco ottagono. La corsa all'invito è partita da settimane. Sarà tutto esaurito, ha dichiarato l'amministrazione americana. I ritardatari vengono invitati a tentare la fortuna sul sito online Tickemaster, ma con poche speranze. Il coinvolgimento dell'organizzazione dell'Ufc, guidata dall'amico di Trump, Dana White, sottolinea il desiderio del presidente di rafforzare il proprio marchio personale e la presa sulla base giovanile Maga. Il programma odierno prevede inoltre una cerimonia privata riservata all'elite del movimento trumpiano. C'è il rischio maltempo e non si esclude una possibile invasione di zanzare, ma alla fine quello che Trump e il suo staff sperano è che lo show, che verrà trasmesso in diretta tv e in streaming, possa galvanizzare i giovani americani, quelli che hanno votato il tycoon riportandolo alla Casa Bianca.

USA WRESTLING - ©Ansa

La parata dell’anno scorso per il 79esimo compleanno L'evento era stato presentato come una celebrazione del 250 anniversario dell'esercito americano ma si era svolto nello stesso giorno del 79 compleanno di Trump. Il presidente coltivava l'ambizione di organizzare una parata militare fin dal suo primo mandato, quando l'idea, in piena emergenza Covid, era stata respinta perché considerata troppo costosa. Alla manifestazione avevano partecipato oltre 6 mila soldati, 28 carri armati e c'era stato uno spettacolo pirotecnico che aveva concluso la serata. Secondo le stime, il costo complessivo era stato tra 25 e 45 milioni di dollari. Quello stesso giorno si erano svolte in tutto il Paese numerose proteste del movimento "No Kings", con una manifestazione centrale a Filadelfia. La scena si ripeterà domenica con migliaia di cortei. Approfondimento Compleanno Donald Trump, il presidente Usa compie 79 anni

Il comizio in Florida per il 78esimo compleanno Due anni fa, nel pieno della campagna per la rielezione, Trump trascorse il suo compleanno del 2024 parlando ai sostenitori durante un comizio a West Palm Beach, in Florida, a pochi minuti dal suo resort Mar-a-Lago. L'evento, organizzato dalla coalizione elettorale Club 47, vendette oltre 5 mila biglietti. Era stato un successo e un segnale dell'entusiasmo che ancora si respirava attorno al tycoon. Il fulcro della serata fu una torta a cinque piani decorata con bandiere americane, il simbolo del Partito repubblicano e fotografie di Trump, il tutto sormontato da un cappellino da baseball con lo slogan "Make America Great Again", lo slogan del movimento trumpiano. Trump la definì "di gran lunga la più grande festa di compleanno che abbia mai avuto". Questa, però dovrà superarla per sfarzo e attenzione.