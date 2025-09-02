Burkina Faso, l'omosessualità diventa illegale

Il disegno di legge è stato adottato all'unanimità dai 71 membri non eletti dell'Assemblea Legislativa di Transizione (ALT), che ha svolto le funzioni di parlamento da quando la giunta militare ha preso il potere quasi tre anni fa. La criminalizzazione dell’omosessualità fa parte di una legge più ampia che riforma il Codice della persona e della famiglia e sarà "diffuso attraverso una campagna di sensibilizzazione"

Il Burkina Faso ha adottato una legge che prevede pene detentive fino a cinque anni per "gli autori di pratiche omosessuali". Il disegno di legge è stato adottato all'unanimità dai 71 membri non eletti dell'Assemblea Legislativa di Transizione (ALT), che ha svolto le funzioni di parlamento da quando la giunta militare ha preso il potere quasi tre anni fa. "La legge prevede una pena detentiva da due a cinque anni e multe", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Edasso Rodrigue Bayala, in un servizio trasmesso dalla televisione nazionale. Il ministro ha specificato che per i cittadini stranieri la pena sarebbe l'espulsione dal Paese. La criminalizzazione dell’omosessualità fa parte di una legge più ampia che riforma il Codice della persona e della famiglia e sarà "diffuso attraverso una campagna di sensibilizzazione", secondo il ministro della Giustizia.