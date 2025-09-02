Burkina Faso, l'omosessualità diventa illegale

Il disegno di legge è stato adottato all'unanimità dai 71 membri non eletti dell'Assemblea Legislativa di Transizione (ALT), che ha svolto le funzioni di parlamento da quando la giunta militare ha preso il potere quasi tre anni fa. La criminalizzazione dell’omosessualità fa parte di una legge più ampia che riforma il Codice della persona e della famiglia e sarà "diffuso attraverso una campagna di sensibilizzazione"
Il Burkina Faso ha adottato una legge che prevede pene detentive fino a cinque anni per "gli autori di pratiche omosessuali". Il disegno di legge è stato adottato all'unanimità dai 71 membri non eletti dell'Assemblea Legislativa di Transizione (ALT), che ha svolto le funzioni di parlamento da quando la giunta militare ha preso il potere quasi tre anni fa. "La legge prevede una pena detentiva da due a cinque anni e multe", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Edasso Rodrigue Bayala, in un servizio trasmesso dalla televisione nazionale. Il ministro ha specificato che per i cittadini stranieri la pena sarebbe l'espulsione dal Paese. La criminalizzazione dell’omosessualità fa parte di una legge più ampia che riforma il Codice della persona e della famiglia e sarà "diffuso attraverso una campagna di sensibilizzazione", secondo il ministro della Giustizia.
La situazione in Africa
Le relazioni omosessuali sono illegali in un terzo dei paesi del mondo e possono essere punite con la reclusione o persino con la pena di morte. In Africa, la maggior parte dei paesi (30 su 54) ha leggi che proibiscono e puniscono l’omosessualità. In Tanzania, Zambia, Sierra Leone e Gambia, le relazioni omosessuali sono punibili con una pena detentiva fino all'ergastolo. In Nigeria, Kenya e Malawi, le pene detentive possono raggiungere i 14 anni. Nonostante la tendenza globale verso la depenalizzazione, gran parte del continente africano e alcune parti dell'Asia stanno vivendo una "preoccupante regressione", ha avvertito lo scorso anno l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Association (Ilga World).